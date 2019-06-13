Hamaney ABD Başkanı Trump ile müzakereyi reddetti

Hamaney, Trump ile her türlü müzakereyi reddetti.İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile yaşanan gerilim konusunda Başkan Donald Trump ile her türlü müzakereyi reddetti. Hamaney bugün Tahran'da ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti. Hamaney, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "İran ABD'ye güvenmiyor. Nükleer anlaşmada Amerikalılarla zaten kötü bir tecrübe yaşadık ve bu tecrübeyi tekrarlamak istemiyoruz” dedi. Stratejik konularda İran'da son sözü söyleme yetkisine sahip olan Hamaney, baskı ve yaptırımlar altında olan hiçbir ülkenin müzakere yapmak istemeyeceğini söyledi. Japonya Başbakanı Abe'nin arabuluculuk yapmak istemesini takdirle karşılayan Hamaney, diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bir mesaj göndermeye veya yanıt vermeye değecek bir kişi olmadığını” belirtti. Trump'ın 2015 yılında Viyana'da imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Hamaney, "Tahran neden böyle bir kişi ile yeniden müzakerelere başlasın?” şeklinde konuştu. Trump'ın İran'da rejimi değiştirmek istediğini savunan Hamaney, bunun gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ruhani: Yaptırımlar son bulmadan gerginlik giderilemez ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin giderilmesine katkı sağlamayı hedefleyen Japonya Başbakanı Abe dün de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Ruhani görüşme sonrasındaki açıklamasında, ABD'nin uygulanan yaptırımlara son verilmesi halinde iki ülke arasında yaşanan gerilimin giderileceğini söyledi. Ruhani, "Bölgedeki gerginliğin kaynağı ABD'nin uyguladığı ekonomi savaşıdır. Bu sona erdiğinde, yeniden istikrara kavuşacağız” dedi. Ruhani, bölgede askeri bir çatışma istemediklerinin de altını çizdi. Japonya Başbakanı Abe görüşme sonrasındaki açıklamasında, Tahran'a Ortadoğu'da "yapıcı bir rol” oynama çağrısında bulundu. İran'ın bölgede "barış ve istikrarın” sağlanmasına katkıda bulunabileceğini belirten Abe, artan gerilim nedeniyle "istenmeden” yaşanabilecek şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı görüşmeyi "iyi ve mantıklı” olarak nitelendiren Abe, İran'ın bölgedeki rolünün güvenlik ve istikrar açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Abe, "Bu nedenle de bu görüşmeleri devam ettirmeli ve umudumuzu kaybetmemeliyiz” dedi.