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Hamaney: 'ABD Gücünü Yitiriyor'

03.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a yeni yaptırımlarının yürürlüğe girmesine günler kala, Washington’a sert eleştiriler yöneltti

Hamaney: 'ABD Gücünü Yitiriyor'

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a yeni yaptırımlarının yürürlüğe girmesine günler kala, Washington’a sert eleştiriler yöneltti.

1979 yılındaki İran İslam Devrimi ve Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği personelinin rehin alınmasının yıldönümünde bir konuşma yapan Hamaney, ABD’nin her yıl gücünü yitirdiğini iddia etti.

ABD’nin 40 yıldır İran’a siyasi, ekonomik ve propaganda savaşı yürüttüğünün altını çizen Hamaney, Amerika’nın hep kaybeden taraf olduğunu, İran’ınsa tüm bu saldırılardan zaferle çıktığını söyledi. ABD’nin 1979’daki İslam Devrimi öncesindeki gibi ülkesini bir daha baskı altına alamadığını belirten Hamaney, şimdi Washington’un kendi politikaları yüzünden küresel bir muhalefetle karşı karşıya kaldığını savundu.

Dün Amerikan hükümeti, İran’a yaptırımların yeniden devreye gireceği pazartesi gününden önce sekiz ülkeye geçici muafiyet tanınacağını açıklamıştı. Muafiyet tanınmayan ülkeler İran’dan petrol ya da doğal gaz satın almaya devam etmeleri durumunda Amerika’nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muafiyet tanınacak ülkelerin adını açıklamadı, ancak Avrupa Birliği’ne muafiyet tanınmayacağını bildirdi.

Bloomberg haber ajansı muafiyet tanınacak ülkeler arasında Güney Kore, Hindistan ve Japonya’yı saydı. Bu üç ülke de İran’ın en büyük petrol müşterileri arasında yer alıyor. Bu ülkelerin İran’dan petrol almayı kesmesi durumunda, petrol fiyatlarının ani yükseliş kaydedebileceği bildiriliyor.

Türkiye’nin de muafiyet tanınacak ülkeler arasında olma olasılığı kuvvetli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye’nin bu ülkeler arsında olduğunu doğruladı, ancak ayrıntılara sahip olmadıklarını bildirdi.

Pompeo, Amerika’nın muafiyet tanıdığı ülkelerden ikisinin, İran’dan petrol alışverişini birkaç hafta içinde tamamen keseceğini, diğer altısının ise ithalat oranını önemli ölçüde azaltacağını açıkladı.

Ayrıca ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin de İran’ın diğer sektörlerine yaptırımların genişletileceğini söyledi.

Başkan Donald Trump, ABD’nin eski Başkan Obama döneminde İran’la imzaladığı ve bu ülkeye yaptırımları hafifleten 2015 tarihli anlaşmadan çekilmiş ve Tahran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymaya başlamıştı.

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