HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hamaney: "ABD ile Görüşmeyeceğiz"

Hamaney: "ABD ile Görüşmeyeceğiz"

31.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Hamaney, İran’ın ABD ile balistik füze ve nükleer program konusunda masaya oturmayacağını söyledi

Hamaney: "ABD ile Görüşmeyeceğiz"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, ABD ile ilişkilere değindi. Hamaney, İran’ın ABD ile balistik füze ve nükleer program konusunda masaya oturmayacağını söyledi.

Hamaney TV’den de canlı olarak yayınlanan konuşmasında “Amerika’nın İran’a yönelik acımasız yaptırımları ekonomimizi çökertmeyi hedefliyor. Amaçları bölgedeki etkimizi zayıflatmak ve füze ve nükleer kapasitemizi ortadan kaldırmak. Ulusal kapasitemize dayanarak, petrol ihracına olan bağlılığımızı azaltmamız Amerika’nın baskılarına direnişimizi arttırmaya yardımcı olacaktır” dedi.

ABD ve İran arasındaki ilişkilerde tansiyon Başkan Trump’ın ABD’yi 2015’te imzanlanan nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesiyle birlikte yükseldi.

Washington, 2015’teki anlaşmaya alternatif bir anlaşma yapılması gerektiğini dile getirirken İran buna karşı çıkıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildiBolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi
Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?Kekemelik: Neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bayram sabahı korkutan deprem!

Bayram sabahı korkutan deprem!

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider ve 12 Ada'yı da alacağız

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bayram hutbesine kılıç ile çıktı

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Diğer Haberler
Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?

Koronavirüs neden koku kaybına yol açıyor?

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi

Bolsonaro'nun eşinde Covid-19 tespit edildi

İspanya’da OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor vaka artışı

OHAL'in kaldırılmasından bu yana rekor artış

Japonya koronavirüs nedeniyle 'akıllı cenaze' uygulamasına geçti

'Akıllı cenaze' uygulamasına geçtiler

ABD'li teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

Teknoloji devleri çeyreklik bilançolarını açıkladı

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına destek

ABD'den AB'nin 'siber saldırılar' kararına destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.