Hamaney: "ABD ile Görüşmeyeceğiz"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, ABD ile ilişkilere değindi. Hamaney, İran’ın ABD ile balistik füze ve nükleer program konusunda masaya oturmayacağını söyledi.

Hamaney TV’den de canlı olarak yayınlanan konuşmasında “Amerika’nın İran’a yönelik acımasız yaptırımları ekonomimizi çökertmeyi hedefliyor. Amaçları bölgedeki etkimizi zayıflatmak ve füze ve nükleer kapasitemizi ortadan kaldırmak. Ulusal kapasitemize dayanarak, petrol ihracına olan bağlılığımızı azaltmamız Amerika’nın baskılarına direnişimizi arttırmaya yardımcı olacaktır” dedi.

ABD ve İran arasındaki ilişkilerde tansiyon Başkan Trump’ın ABD’yi 2015’te imzanlanan nükleer anlaşmadan çekmesi ve İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesiyle birlikte yükseldi.

Washington, 2015’teki anlaşmaya alternatif bir anlaşma yapılması gerektiğini dile getirirken İran buna karşı çıkıyor.

