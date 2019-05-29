İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile müzakerenin hiçbir faydası olmayacağını söyleyerek, “ABD ile müzakerenin faydası değil zararı olur. Müzakere olmayacak” dedi.

İranlı aktivistler, araştırma görevlileri ve üniversite hocaları ile bir araya gelen İran dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ile yaşanan gerilim ve müzakere çağrılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamaney, Avrupa ve diğer ülkelerle müzakerede sorun görmediklerini vurgulayarak, “Bazı gazete ve yabancılar müzakere hakkında konuşuyorlar. Onların müzakere masasına dönelim çağrıları sadece ABD ile müzakereyi kapsamakta. Bizim Avrupa ve diğer ülkelere belirlenmiş konular üzerinde müzakerede bir sorunumuz yok ancak ABD ile müzakere olmayacak” ifadelerini kullandı.

“ABD ile müzakerenin hiçbir faydası yok”

İran’ın İslam devriminin namusunu ve askeri gücünü ilgilendiren konularda müzakere yapmayacağına işaret eden Hamaney, “ABD ile müzakere yapmayacağız. Nedeni ise ABD ile müzakerenin hiçbir faydası yok. Hatta müzakere zarar verir” dedi.