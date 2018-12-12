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Korkunç iddia: ABD'nin iç savaş planı olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 12.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin gelecek yıl İran'da iç savaş çıkarma planı olabileceğine karşı uyarıda bulundu.

Korkunç iddia: ABD'nin iç savaş planı olabilir

İran devlet televizyonuna göre, İran-Irak savaşı ve Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada Hamaney, "Herkes dikkatli olsun. ABD 2019 yılı için bir plan hazırlamış olabilir" dedi.

ABD'nin son 2 yılda İran'a yönelik baskılarını arttırdığına işaret eden Hamaney, "ABD, ekonomik yaptırım ve güvenlik sorunlarıyla İran'da ayrılıklara yol açarak iç savaş çıkarmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

'AMERİKALILAR HİLE YAPIYOR OLABİLİR'

Washington'ın bu yılın başında, "İran rejimi 40'ıncı kuruluş yılını görmeyecek. Bu yaz İran için sıcak geçecek" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hamaney, "Geçen yaz en huzurlu yazlardan biri oldu. İran halkı hazırlıklı olmalıdır. Amerikalılar hile yapıyor olabilir. 2018 deyip, 2019'da ortalığı karıştırmaya çalışabilirler" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney İRAN iç savaş

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