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Hamaney: "ABD’nin maksimum baskı politikası başarısız oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu söyleyerek, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini belirtti.İran Devrim Muhafızları komutanları ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD’nin uyguladığı baskı politikası ile İran’ın yumuşayacağını düşündüklerini belirterek, "Avrupalı dostlarını arabulucu olarak kullandılar ve hatta İran ile görüşmek için yalvardılar fakat sonuçta başarısız oldular" ifadelerini kullandı.Devrim Muhafızları’nın gelişebilecek olası büyük hadiselere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyen Ayetullah Hamaney, “Devrim Muhafızları’nın bir özelliği de olası büyük hadiseler karşısında kendisini feda etmesi ve ön saflarda yer almasıdır.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasında başarısız olduğunu söyleyerek, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya almaya devam edeceklerini belirtti.
İran Devrim Muhafızları komutanları ile bir araya gelen İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, ABD’nin uyguladığı baskı politikası ile İran’ın yumuşayacağını düşündüklerini belirterek, "Avrupalı dostlarını arabulucu olarak kullandılar ve hatta İran ile görüşmek için yalvardılar fakat sonuçta başarısız oldular" ifadelerini kullandı.
Devrim Muhafızları’nın gelişebilecek olası büyük hadiselere karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyen Ayetullah Hamaney, “Devrim Muhafızları’nın bir özelliği de olası büyük hadiseler karşısında kendisini feda etmesi ve ön saflarda yer almasıdır. Bu konuda Devrim Muhafızları her zaman hazırlıklı olmalı” dedi.
Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin konuşan Ayetullah Hamaney, konunun İran Atom ve Enerji Kurumu’nun sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, "Hükümetin açıkladığı gibi nükleer anlaşmadaki taahhütlerin askıya alınması kesin bir sonuca varana kadar ciddiyetle devam etmelidir" şeklinde konuştu.

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