Hamaney: ABD'nin suratına şamar attık

İran, Süleymani'nin öldürülmesine yanıt olarak 8 Ocak tarihinde ABD'nin Irak'taki üslerini balistik füzeyle vurmuş ancak saldırı ABD birliklerine ciddi bir zarar vermemişti. Aynı tarihte Tahran'dan Kiev'e havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüş, çoğu İran ve Kanada vatandaşı olan 176 kişi can vermişti. İran füzenin savunma sistemleri tarafından seyir füzesi sanıldığını ve kısa menzilli füzeyle vurulduğunu günler sonra itiraf etmişti. Hamaney konuşmasında bu olaya da değindi. "Uçak kazası acı bir olaydı, yüreklerimizi yaktı" diyen Hamaney kazanın bazı kesimlerce Kasım Süleymani'nin "büyük şehadetini ve fedakârlığını unutturacak şekilde sergilendiğini" söyledi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'da sekiz yıl sonra ilk kez bir cuma namazı kıldırarak hutbe verdi. Hamaney Irak'taki ABD hedeflerini vurarak "Allah'ın yardımıyla bir dünya gücünün suratına şamar attıklarını" söyledi. Hamaney, ABD’nin ekonomik yaptırımları karşısında da boyun eğmeyeceklerini belirtti. Hutbeyi dinlemeye gelen binlerce kişi "Amerika'ya ölüm" sloganları attı.

Hamaney "Uçak kazasından dolayı biz üzgünken düşmanlarımız sevinçliydi… Muhafızları, orduyu, sistemi sorgulamak için bir şey buldukları için sevinçlilerdi" diye konuştu.

Tahran'ın uçağı vurduğunu itiraf etmesi üzerine ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda protestoculara destek vermiş, hükümeti şiddet uygulamama konusunda uyarmıştı. Trump'ın bir "soytarı" olduğunu ve halkı sırtından "zehirli bir hançerle hançerlemeye" çalıştığını söyleyen Hamaney İran halkına birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Reuters, AFP / EC, BK

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