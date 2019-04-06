HABER

Hamaney Abdulmehdi'den ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:37 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney : -"ABD'nin en kısa sürede askerlerini Irak'tan çekmesi için çalışma yürütmelisiniz" - "ABD askerlerinin mevcudiyeti bölge ülkeleri ile halklarına zarar vermektedir" -Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: - "Irak ile İran ilişkileri tarihidir ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına hiçbir zaman bağlı olmayacağımızı ilan ettik"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için çalışma yapılmasını istedi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'a 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Abdulmehdi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşerek bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, İran ile Irak arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu dile getiren Hamaney, "ABD'nin en kısa sürede askerlerini Irak'tan çekmesi için çalışma yürütmelisiniz" dedi.

Hamaney, "ABD askerleri bir ülkede uzun süre kalınca onları çıkarmak problemlere yol açıyor. ABD askerlerinin mevcudiyeti bölge ülkeleri ile halklarına zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, Irak Meclisi, hükümeti ve siyaset adamlarının ABD'nin gözünde makbul olmadığını ve Washington'ın onları siyaset sahnesinden silmeyi planladığını dile getirdi.

ABD'nin sadece askeri olarak Irak'ta kalmayı hedeflemediğine işaret eden Hamaney, "Washington yönetiminin bu ülkede uzun süre kalmayı ve işgalin ilk yıllardaki gibi bir hükümet kurmayı planladığını" ifade etti.

ABD ve Suudi Arabistan'ın gerçek niyetlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEAŞ Musul'u işgal edince bu ülkeler onlara silah ve teçhizat gönderiyordu. DEAŞ yenilince Irak'ın dostu olduklarını dile getirmeye başladılar. ABD ve onun bölgedeki uzantıları, Irak'ın ulaştığı mevcut demokrasiyi, yönetimdeki siyasi hareketleri ve yöneticileri kendi çıkarlarına aykırı olarak görüyorlar."

Abdulmehdi de İran ordusu ve halkının sürekli olarak yanlarında durduğunu ve DEAŞ'ı da bu sayede yendiklerini belirterek, "Irak ile İran ilişkileri tarihidir ve ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına hiçbir zaman bağlı olmayacağımızı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!Başındaki şişlik için doktora gitti, şoke oldu!
Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar varBeşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Esenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandıEsenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi Hamaney ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da son durum ne?

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

AK Parti adayı 1 oyla kazandı, CHP yeniden itiraz etti

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

06 Nisan 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Beşiktaş'ta halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Mert'i emekli polis babası değil, kardeşi öldürmüş

Aile içinde 'cinayet bilmecesi!' Film gibi olay

Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti

Bursa'da kan donduran olay! Bir kişi hareket halindeki trenin önüne atladı!

Sınava kurşun kalem yerine tabanca kurşunuyla geldi

Sınava kurşun kalem yerine öyle bir şeyle geldi ki! Görenler şoke oldu

6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.