HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hamaney: “Amerika Önce Yaptırımları Kaldırmalı”

Hamaney: “Amerika Önce Yaptırımları Kaldırmalı”

07.02.2021 18:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hamaney: “Amerika Önce Yaptırımları Kaldırmalı”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney Washington'un İran üzerindeki yaptırımları kaldırması halinde Tahran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya döneceğini söyledi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkesinin 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesinin şartını açıkladı.

Hamaney, Washington'un İran üzerindeki yaptırımları kaldırması halinde Tahran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya döneceğini söyledi.

Hamaney, bunun İran’ın son ve döndürülemez kararı olduğunu vurguladı.

Aralarında Amerika’nın da bulunduğu Batılı ülkeler ve İran arasında varılan 2015 tarihli anlaşmaya göre Tahran’ın uranyum zenginleştirmesine kısıtlama getiriliyor, karşılığında bu ülkeye yönelik Amerika ve diğer bazı ülkelerin yaptırımları hafifletiliyor.

Ancak Eski Başkan Donald Trump 2018 yılında anlaşmadan çekildi ve İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.

Hamaney, ülkesinin anlaşmaya sadık kaldığını ancak diğer ülkelerin anlaşmaya uymadığını söyledi ve Amerika’nın Tahran’a yönelik yaptırımlarını kaldırması gerektiğini vurguladı.

Hamaney bu konuşmasını hava kuvvetleri komutanlarına hitaben yaptı.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin ardından İran da anlaşmaya yönelik yükümlülüklerini tek tek terketmeye başladı.

Başkan Joe Biden Tahran’ın anlaşmaya dönmesi halinde Washington’un da bu yolu takip edeceğini ve bunu daha geniş kapsamlı bir anlaşma için kullanacağını belirtmişti.

İran ise balistik füze program ve Ortadoğu’daki etkinliğiyle ilgili müzakerelere karşı çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştuAlmanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu
Video indir instagramVideo indir instagram

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Hakime söylediği söz sosyal medyayı salladı

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Yeni skandal! 'Genital bölgeyle temas etti'

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

Biden'dan flaş İran açıklaması: Şartını duyurdu

Flaş İran açıklaması: Şartını duyurdu

İsrail'de karantina tedbirleri gevşetildi

O ülkede tedbirler gevşetilmeye başlandı

Avustralya’da timsahın köpek balığını yediği anlar görüntülendi

Dehşete düşüren görüntü! Dev timsah köpek balığını böyle yedi

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı, Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili

AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısı, Güney Afrika'da ortaya çıkan türe karşı daha az etkili

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.