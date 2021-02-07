Hamaney: “Amerika Önce Yaptırımları Kaldırmalı”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkesinin 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesinin şartını açıkladı.

Hamaney, Washington'un İran üzerindeki yaptırımları kaldırması halinde Tahran’ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya döneceğini söyledi.

Hamaney, bunun İran’ın son ve döndürülemez kararı olduğunu vurguladı.

Aralarında Amerika’nın da bulunduğu Batılı ülkeler ve İran arasında varılan 2015 tarihli anlaşmaya göre Tahran’ın uranyum zenginleştirmesine kısıtlama getiriliyor, karşılığında bu ülkeye yönelik Amerika ve diğer bazı ülkelerin yaptırımları hafifletiliyor.

Ancak Eski Başkan Donald Trump 2018 yılında anlaşmadan çekildi ve İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu.

Hamaney, ülkesinin anlaşmaya sadık kaldığını ancak diğer ülkelerin anlaşmaya uymadığını söyledi ve Amerika’nın Tahran’a yönelik yaptırımlarını kaldırması gerektiğini vurguladı.

Hamaney bu konuşmasını hava kuvvetleri komutanlarına hitaben yaptı.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin ardından İran da anlaşmaya yönelik yükümlülüklerini tek tek terketmeye başladı.

Başkan Joe Biden Tahran’ın anlaşmaya dönmesi halinde Washington’un da bu yolu takip edeceğini ve bunu daha geniş kapsamlı bir anlaşma için kullanacağını belirtmişti.

İran ise balistik füze program ve Ortadoğu’daki etkinliğiyle ilgili müzakerelere karşı çıkıyor.

