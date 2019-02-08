Hamaney: Amerika'ya Ölüm Sloganının Hedefi Trump ve Yöneticiler

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada, Amerika düşmanca siyaset izlemeye devam ettiği sürece İranlıların “Amerika’ya Ölüm” sloganını atmaya devam edeceklerini söyledi. Hamaney, bu sloganın hedefinin Amerika halkı değil Trump olduğunu belirtti.
Hamaney, İran Hava Kuvvetleri’nin 40. Yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Amerika kötülüklerine devam ettiği sürece İran halkı ‘Amerika’ya ölüm’ sloganından vazgeçmeyecektir.” dedi.
Hamaney, “Amerika’ya ölüm sloganının anlamı, Trump’a, John Bolton’a ve Mike Pompeo’ya ölümdür. Yani Amerika’yı yönetenlere ölüm demektir” diye konuştu.
Hamaney Amerika’nın çekildiği nükleer anlaşmadan imzalarını çekmeyen Avrupalı ülkelere de güven olmayacağını söyledi.
İran Dini Lideri, “Amerikalılara olduğu gibi Avrupalılara da güvenmemenizi tavsiye ederim. Onlarla iletişimde olmayın demiyoruz kastettiğimiz güven meselesi.” dedi.
Avrupa Birliği son dönemde İran’ın balistik füze programına yönelik eleştirilerini arttırmıştı.
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