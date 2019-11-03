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Hamaney: ‘Amerika’yla Görüşmek Yok’

03.11.2019 23:21 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkesinin Amerika’yla görüşme konusundaki yasağını kaldırmayacağını belirtti

Hamaney: ‘Amerika’yla Görüşmek Yok’

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ülkesinin Amerika’yla görüşme konusundaki yasağını kaldırmayacağını belirtti.

Hamaney, “Amerika’nın siyasi nüfuzunu engellemenin bir yolu Amerika’yla bütün görüşmeleri yasaklamak. Bu, İran’ın Amerika’nın baskısına boyun eğmeyeceği anlamına geliyor” dedi.

Hamaney, “Düşmanla müzakerelerin problemlerimizi çözeceğine inananlar varsa yüzde yüz yanlışlar” ifadelerini de kullandı.

Trump yönetiminin İran ve Batılı ülkeler arasındaki 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça gerilmiş durumda.

Washington anlaşmadan çekildikten sonra Tahran’a yönelik yaptırımları arttırarak yürürlüğe yeniden koymuştu. Hamaney de Amerika’nın nükleer anlaşmaya dönmemesi ve yaptırımları kaldırmaması durumunda İranlı yetkililerin müzakereler yürütmesini yasaklamıştı.

Hamaney, “Amerika yıllar öncesinden değişmedi. Aynı saldırganlığı, hırçın tavrı ve aynı diktatörlüğü devam ediyor. İran’ın demir iradesi var. Amerika’nın İran’a dönmesine izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Hameney, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle Amerika Başkanı Donald Trump’ı New York’taki BM Genel Kurul Çalışmaları sırasında bir araya getirmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da eleştirdi.

Ayetullah Ali Hamaney, “Bir görüşmenin Tahran’la Amerika arasındaki bütün problemleri çözeceğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı ya saf ya da Amerika’nın suç ortağıdır” dedi.

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