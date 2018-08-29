Hamaney: ‘Anlaşma Amaç Değil Araç’

Amerika’nın İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında Avrupa ülkeleri Tahran’la anlaşmayı kurtarma çabası içine girmişti. İran siyasetinde son sözü söyleyen dini lider Ali Hamaney’den ise Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmaya ilişkin yürütülen müzakerelere gölge düşürülebilecek bir açıklama geldi. Hamaney, “Çıkarlarımıza uygun düşmezse, nükleer anlaşmadan çıkabiliriz” mesajını verdi.

Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve kabinesi ile toplantı yaptı. Toplantı sırasında yaptığı açıklama İran’ın dini liderinin kendi internet sayfasında yayımlandı. Açıklamaya göre, Hamaney “Nükleer anlaşma amaç değil araçtır. Eğer çıkarlarımıza hizmet etmediğine kanaat getirirsek, anlaşmayı terk edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hamaney, Avrupa’nın nükleer anlaşmayı kurtarma girişimlerine de değindi. İran’ın dini lideri “Nükleer anlaşma ya da ekonomi konusunda Avrupalılara çok bel bağlamamak lazım” mesajını verdi.

İran’ın dini lideri, Tahran’ın nükleer programıyla ilgili olarak Trump yönetimiyle hiçbir düzeyde müzakere etmeyeceklerini belirtti. “Amerikalılar herkesi - İslam Cumhuriyeti’ni bile - müzakere masasına oturtabileceklerini söylüyorlar. Daha önce de söylediğim gibi, onlarla hiçbir müzakere olmayacak” dedi.

Amerika’nın İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Avrupa ülkeleri, hem anlaşmayı kurtarmak hem de İran’da ticaret yapan şirketlerini Amerika’nın dolaylı yaptırımlarından korumak amacıyla girişimlerde bulunmuştu. Ancak Alman otomotiv devi Daimler, Fransız petrol şirketi Total ve Fransız otomotiv şirketi Renault gibi büyük firmalar İran pazarından çekilme kararlarını açıklamıştı.

