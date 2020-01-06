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  4. Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Süleymani'nin cenaze namazını kıldıran İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney gözyaşlarını tutamadı.

İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

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Törene İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. ABD'nin geçtiğimiz gün füzeli saldırıyla öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın başkenti Tahran'da Hamaney kıldırdı.

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Hamaney cenaze namazı esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirilmişti.

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Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamaney Cenaze Namazı süleymani

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Türk medyası da anca ortalığı karşıttır ne kadar savaş aşığı bu #Türkiye ALLAH akıl fikir versin bu cehalette resmen Türkiye cahiliyyet dönemine girmiş. Çok üzücü bir durum bu.
sen chp lisin galiba cahil halk partisi den başka cahil yok bu ülkede
Binlerce Müslüman katledilirken tüyü bile kıpırdamayan zavallılar.. Allah belanızı versin.
Güç boyle bir sey..ülke olarak teknolojiye adalete bilime sahipseniz din dil ırk fark etmeksizin Dunyada söz sahibi olursunuz..bizim de calisip gelisip bilime ve teknolojiye ve ADALETE ulaşmamiz lazim
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