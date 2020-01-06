Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. ABD'nin geçtiğimiz gün füzeli saldırıyla öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın başkenti Tahran'da Hamaney kıldırdı.

Hamaney cenaze namazı esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirilmişti.

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.



