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Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye, Rusya ve İran arasında Tahran’da gerçekleşen üçlü zirve görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Twitter üzerinden bir açıklama yapan Hamaney dikkat çeken mesajlar verdi.

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani liderliğinde, Tahran'da, üç ülke arasında Suriye ile İdlib meselesinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir görüşme yaptı. İki liderin toplantısının ardından Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

"İŞBİRLİĞİNİ DAHA FAZLA GELİŞTİRMELİYİZ"

Twitter üzerinden verdiği mesajlarda Hamaney, "İslam'ın dünyadaki en önemli ihtiyacı bugün, yakınlık ve büyümedir. Müslüman ülkeler arasındaki işbirliği, bölgedeki problemleri çözmeyi kesinlikle kolaylaştırmaktadır; bu nedenle, kibirli güçler, özellikle ABD, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinden, bir İslami gücün oluşmasından rahatsız oluyor. İran ve Türkiye, bölgenin iki onurlu ve güçlü ülkesidir ve İslam Dünyası için karşılıklı motivasyonları vardır; bu nedenle, iki ulusun siyaset ve ekonomi arenasındaki işbirliği, öncekinden daha fazla genişlemelidir" dedi.

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ERDOĞAN'I ETİKETLEYİP MESAJINI GÖNDERDİ

Cuımhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabını etiketleyip açıklamalarına devam eden Hamaney, "Myanmar ile ilgili görüşlerinizi takdir ediyorum. Filistin davası her zaman önemlidir ve bir an bile ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Ayetullah Ali Hamaney Tahran

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