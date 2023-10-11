HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İran dini lideri Hamaney İsraillilere seslendi: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

İran dini lideri Hamaney İsraillilere seslendi: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

11.10.2023 00:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslenerek, "Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" dedi.

İran dini lideri Hamaney İsraillilere seslendi: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi. Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da feci olay! Aracın içinde ölü bulunduÇorum'da feci olay! Aracın içinde ölü bulundu
ABD'den Doğu Akdeniz'e bir filo daha! "Kararlılığımız belli"ABD'den Doğu Akdeniz'e bir filo daha! "Kararlılığımız belli"
AB'den Elon Musk'a süre! 24 saat içinde...AB'den Elon Musk'a süre! 24 saat içinde...
Anahtar Kelimeler:
İbranice hamaney paylaşım

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.