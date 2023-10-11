İran dini lideri Hamaney İsraillilere seslendi: Bu felaketi başınıza siz getirdiniz

Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nu destekleyen İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İbranice paylaşım ile İsraillilere seslendi. Hamaney, “Bu felaketi başınıza siz getirdiniz" ifadelerini kullanarak, “Diktatör Siyonistler, 7 Ekim yenilgisinin etkisinden kurtulamazsınız" dedi.

Öte yandan Hamaney son yaptığı açıklamada, “Aksa Tufanı Operasyonu'nu gerçekleştiren ve tasarlayan Filistinlileri alınlarından öpüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

