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  4. Hamaney'den İranlı erkek estetik uzmanlarına fetva: Kadınlara dokunmayın

Hamaney'den İranlı erkek estetik uzmanlarına fetva: Kadınlara dokunmayın

20.11.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Hamaney'den İranlı erkek estetik uzmanlarına fetva: Kadınlara dokunmayın

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, erkek doktorların kadınlar üzerinde estetik operasyonu yapmasını yasakladı.

Fetvanın bağlayıcı olduğu ve ülke genelindeki tüm erkek cerrahları ve estetik uzmanlarını kapsadığı belirtildi.

Ali Hamaney, ülkesinde estetik işlemlerinin artması üzerine gelen bir soruya, "Kozmetik ameliyat çok büyük fiziksel etkisi olmaması halinde bir sorun teşkil etmiyor. Ancak bu tür işlemler, sağlık sorunlarının tedavisi için değil de estetik için yapılıyorsa, erkek cerrahın kadına dokunması yasaktır" dedi.

Telegraph'da yer alan haberde, Londra'da yaşayan İranlı bir doktora göre, Hamaney'in fetvası İran'daki kozmetik sektörünü derin krize sürükleyecek nitelikte, zira estetik cerrahlarının çoğu erkek, yaptıranların çoğu ise kadın.

Fetva, sosyal medyada eleştiri topladı. Karşı çıkanlar, ülkede koronavirüs salgını gibi daha hayati sorunlar varken bu tür konularla ilgilendiği için Hamaney'e tepki gösterdi.

İran Plastik Cerrahi Derneği verilerine göre ülkedeki estetik ameliyat, nüfus oranlarına göre yapılan sıralamada dünyada ilkler arasında yer alıyor. İran'da her yıl 250 bin kadının estetik işlem yaptırdığı tahmin ediliyor.

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