Hamaney'den Süleymani açıklaması: İran, bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır

İran Lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Tahran'da İran Lideri ile görüştü. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de hazır bulundu.

Hamaney, Irak'ın güçlü, bağımsız, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyan bir ülke olmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır ve olmayacaktır. İran, Irak hükümetinin zayıflamasına yol açacak her şeye kesinlikle karşıdır. ABD'lilerin Irak'a bakışı ise bizimkinin tam tersidir. ABD, kelimenin tam anlamıyla düşmandır. Bağımsız, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir devlete muhaliftir."

"ABD'DEN HİÇBİR ŞEKİLDE KORKULMAMALIDIR"

ABD için Irak'ta Başbakan'ın kim olduğunun önemli olmadığını ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrası ilk yıllardaki Paul Bremer hükümeti gibi bir yönetimin bu ülkede hakim olmasını istediğini savunan Hamaney, şöyle devam etti:

"İran, Irak ile ABD arasındaki ilişkilere karışmıyor ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını bekliyor. ABD, bulunduğu her ülkede fesad, kötülük ve yıkım nedenidir. ABD askerlerinin çıkarılmasıyla ilgili Irak Meclisi, hükümeti ve halkının aldığı kararın takipçisi olunmalıdır. Onların varlığı güvenliğin olmamasının nedenidir. ABD yönetimi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine karşıdır. Fakat hiçbir şekilde ABD'den korkulmamalıdır, çünkü hiçbir şey yapamazlar."