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Hamaney'den Süleymani açıklaması: İran, bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır

DÜNYA HABERLERİ  | 21.07.2020 22:11 | Son Güncelleme

İran Lideri Ali Hamaney, hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyetleri olmadığını ve olmayacağını ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını beklediklerini ifade etti. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Hamaney, "Bu cinayeti açık bir şekilde itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran bu konuyu hiçbir zaman unutmayacak ve bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır." ifadelerini kullandı.

Hamaney'den Süleymani açıklaması: İran, bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır

İran Lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında geldiği Tahran'da İran Lideri ile görüştü. Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri de hazır bulundu.

Hamaney, Irak'ın güçlü, bağımsız, toprak bütünlüğünü ve birliğini koruyan bir ülke olmasından yana olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İran'ın hiçbir zaman Irak'ın iç işlerine karışma gibi bir niyeti olmamıştır ve olmayacaktır. İran, Irak hükümetinin zayıflamasına yol açacak her şeye kesinlikle karşıdır. ABD'lilerin Irak'a bakışı ise bizimkinin tam tersidir. ABD, kelimenin tam anlamıyla düşmandır. Bağımsız, güçlü ve çoğunluğun desteklediği bir devlete muhaliftir."

"ABD'DEN HİÇBİR ŞEKİLDE KORKULMAMALIDIR"

ABD için Irak'ta Başbakan'ın kim olduğunun önemli olmadığını ve Saddam Hüseyin'in devrilmesi sonrası ilk yıllardaki Paul Bremer hükümeti gibi bir yönetimin bu ülkede hakim olmasını istediğini savunan Hamaney, şöyle devam etti:

"İran, Irak ile ABD arasındaki ilişkilere karışmıyor ancak Iraklı dostlarından ABD'yi tanımalarını bekliyor. ABD, bulunduğu her ülkede fesad, kötülük ve yıkım nedenidir. ABD askerlerinin çıkarılmasıyla ilgili Irak Meclisi, hükümeti ve halkının aldığı kararın takipçisi olunmalıdır. Onların varlığı güvenliğin olmamasının nedenidir. ABD yönetimi İran ile Irak arasındaki ilişkilerin gelişmesine karşıdır. Fakat hiçbir şekilde ABD'den korkulmamalıdır, çünkü hiçbir şey yapamazlar."

"İRAN, BUNUN KARŞILIĞINDA ABD'LİLERİ KESİN VURACAKTIR"

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine de değinen Hamaney, Kazımi'ye hitaben şunları söyledi:

"Onlar (ABD'liler), evinizde misafirlerinizi öldürdüler ve bu cinayeti açık bir şekilde itiraf ettiler. Bu küçük bir mesele değildir. İran bu konuyu hiçbir zaman unutmayacak ve bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır."

SİSTANİ VE HAŞDİ ŞABİ İÇİN "BÜYÜK NİMET" YORUMU

Hamaney ayrıca Iraklı Şii dini lider Ali Sistani'yi "Irak için büyük bir nimet" şeklinde nitelendirerek, "Haşdi Şabi de Irak için bir diğer büyük nimettir. Onların korunması gerekir." görüşlerini paylaştı.

İlk yurt dışı ziyaretini bugün Tahran'a yapan Kazımi, Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan tarafından karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Kazımi'nin, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kazımi'ye, Tahran ziyaretinde Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Petrol Bakanı İhsan Abdulcabbar, Elektrik Bakanı Macid Mehdi Ali, Maliye Bakanı Ali Allavi, Savunma Bakanı Cuma İnad, Sağlık Bakanı Hasan Temimi ve Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci eşlik ediyor.

Irak Başbakanı'nın ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a yapması planlanıyordu. Ancak bu ziyaretin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

(AA)

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