Hamaney: 'Dün Gece Amerika'nın Yüzüne Vurulmuş Bir Tokattı'

İran Dini Lideri Ali Hamaney Tahran’da bir konuşma yaptı. Büyük bir salonda kalabalık bir gruba hitap eden Hamaney dün gece yapılan füze saldırısının Amerika’nın yüzüne vurulmuş bir tokat olduğunu söyledi. Hamaney, “Dünya düzeni değişiyor. Büyük değişimler olacak” dedi. Hamaney, dini öğretilerden bahsederek başladığı konuşmasında geçmişten ders alınması gerektiğine vurgu yaptı. Hamaney ABD’nin düzenlediği operasyonlar öldürülen Süleymani’den de övgüyle bahsetti. Hamaney'in Süleymani'den bahsettiği anlarda salonda bulunan yüzlerce kişi gözyaşlarına hakim olamadı ve "Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları attı. Hamaney, Süleyman’inin sadece cesur bir savaşçı değil aynı zamanda bir devrim adamı olduğunu söyledi. Hamaney, “Şehdimiz Süleymani’yi anmak istiyorum. Öncelikle onun kişiliğiyle ilgili birşeyler soylemek istiyorum. O, cok cesur bir adamdı. Bilge bir adamdı ve büyük bir savaşçıydı Din ve ekonomi konularında çok dikkatli bir insandı. Etrafındaki insanları, askerlerini koruyan bir insandı. İnsanların hayatını korurdu. İran’ın içişleri konusunda da büyük bir reformcu insandı. Devrime adanmış biriydi” dedi.

Hamaney, Süleymani’nin terörist olarak adlandırılmasının büyük bir haksızlık olduğunu kendisinin bölgede teröre karşı mücadele veren savaşan cesur bir savaşçı olduğunu da söyledi. Bunun en büyük kanıtının da Irak’ta ve İran’da Süleymani için düzenlenen cenaze törenlerinin büyüklüğü olduğunu dile getirdi. Hamaney, “Çok şey söyleyebilirsiniz şehitlerimiz hakkında. Bölgede hayranlık uyandıran bir insandı. Büyük görevleri yerine getirdi. Irak’ta, Kerbela’da, Bağdat’ta, Necef’te insanlar ona olan saygılarını gösterdiler” diye konuştu. "Amerika'nın Ortadoğu'dan Çıkma Zamanı Geldi" Hamaney, Amerika’nın bugüne dek bölgeye karışıklık, ayrımcılık ve yolsuzluktan başka birşey getirmediğini, Amerika’nın gittiği her yere bu karmaşayı götürdüğünü söyledi. İran Dini Lideri Amerika’nın artık bölgeden çıkmasının zamanının geldiğini de söyledi. Hamaney, “Bu artık bitmeli bu bölge amerikanın varlığını kabul etmiyor. Insanlar süphesiz ki bunu istemiyorlar. Irak parlamentosu da bu konuda çok doğru bir karar verdi. Onların başarılı olmasını diliyorum” dedi.