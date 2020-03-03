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Hamaney: Koronavirüs bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 23:12 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde açıkladığını ancak hastalığın daha yaygın olduğu ülkelerin bunu gizlediğini savundu.

Hamaney: Koronavirüs bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar

İran'da Tabiat Haftası kapsamında ofisinin bahçesine fidan diken Hamaney, ardından yaptığı konuşmada koronavirüse ilişkin açıklamada bulundu.

Koronavirüsün birçok ülkeye yayıldığına işaret eden Hamaney, "Yetkililerimiz ilk günden bu yana durumu şeffaf bir şekilde açıkladı ve halkı bilgilendirdi. Koronavirüs bazı ülkelerde daha şiddetli ve yaygın ama gizliyorlar." ifadelerini kullandı.

Halka, koronavirüsün önlenmesi için yetkililerin uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapan Hamaney, "Meseleyi basit göstermek istemiyorum fakat o kadar da büyütmeyelim. Bu konu ülkede çok uzun sürmeyecek ve sona erecektir. Bu o kadar büyük bir bela değildir, bundan daha büyüğü de olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, koronavirüsle mücadele eden doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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İRAN'DA 77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye, vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. (AA)

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