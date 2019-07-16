Hamaney: ‘Taahhütlerimizi Azaltmaya Devam Edeceğiz’

İran’ın dini lideri Ayetullah ali Hamaney, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasıyla ilgili taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini söyledi. Hamaney, Avrupa’yı da İran ekonomisinin yaptırımlarla başa çıkması için yeterince çalışmamakla suçladı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Hamaney, “Biz nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uyduk ve hatta ötesine geçtik. Onların davranışına karşılık taahhütlerimizi düşürmeye başladığımız için, kendi sözlerini asla tutmayan Avrupalılar, bizi taahhütlerimize uymaya çağırıyor. Avrupalıların İran'dan böyle bir talep hakkı yok ve bizim başlattığımız taahhütlerimizi düşürme süreci devam edecek” dedi.

Hamaney, İran'ın petrol tankerine Cebelitarık’ta el koyan İngiltere’ye de yüklendi ve “Kötülükleri herkesçe bilinen onlar, İran petrolünü taşıyan bir gemiyi alıkoyarak korsanlık yapmışlardır. Ancak buna yasal süs vermeye çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti onların bu işlerini yanıtsız bırakmayacak ve gerekli fırsat ve mekanda gereken cevap verilecek” diye konuştu.