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Hamaney: ‘Taahhütlerimizi Azaltmaya Devam Edeceğiz’

16.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah ali Hamaney, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasıyla ilgili taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini söyledi. Hamaney, Avrupa’yı da İran ekonomisinin yaptırımlarla başa çıkması için yeterince çalışmamakla suçladı

Hamaney: ‘Taahhütlerimizi Azaltmaya Devam Edeceğiz’

İran’ın dini lideri Ayetullah ali Hamaney, İran’ın 2015 nükleer anlaşmasıyla ilgili taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini söyledi. Hamaney, Avrupa’yı da İran ekonomisinin yaptırımlarla başa çıkması için yeterince çalışmamakla suçladı.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Hamaney, “Biz nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uyduk ve hatta ötesine geçtik. Onların davranışına karşılık taahhütlerimizi düşürmeye başladığımız için, kendi sözlerini asla tutmayan Avrupalılar, bizi taahhütlerimize uymaya çağırıyor. Avrupalıların İran'dan böyle bir talep hakkı yok ve bizim başlattığımız taahhütlerimizi düşürme süreci devam edecek” dedi.

Hamaney, İran'ın petrol tankerine Cebelitarık’ta el koyan İngiltere’ye de yüklendi ve “Kötülükleri herkesçe bilinen onlar, İran petrolünü taşıyan bir gemiyi alıkoyarak korsanlık yapmışlardır. Ancak buna yasal süs vermeye çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti onların bu işlerini yanıtsız bırakmayacak ve gerekli fırsat ve mekanda gereken cevap verilecek” diye konuştu.

Hamaney’in açıklamaları İran Atom Enerjisi Kurumu’nun açıklamasının ertesine denk geldi. Kurumdan yapılan açıklamada İran’ın taahhütlerini azaltmasının inattan değil diğer taraflara kendi sorumluluklarını yerine getirme şansı vermek için olduğu belirtilmişti.

İran halihazırda anlaşmanın bazı bölümlerinden çekilmiş durumda ve Avrupalı taraflar ABD’nin yaptırımlarına karşı harekete geçmezse anlaşmadan tamamen ayrılma tehdidinde bulunuyor.

Tahran anlaşma kapsamında kendisine tanınan hakkın üzerinde uranyum zenginleştirmeye başladığını da geçen hafta ilan etmişti

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği dışişleri bakanları toplantısı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada “İran halen daha nükleer bomba elde etmekten bir yıl uzak durumda. Zaman daralsa da halen daha anlaşmayı kurtarmak için küçük bir fırsat var” demişti.

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