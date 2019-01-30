Hamaney’den ABD’li yetkililere hakaret

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran’daki dini rejimin 2018’in sonunda sona ereceği tahmininde bulunan ABD’li yetkililere “Birinci sınıf geri zekâlı” diyerek hakaret etti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD yetkililerine karşı ağır konuştu. İran’daki dini rejimin 2018’in sonunda sona ereceği tahmininde bulunan ABD’li yetkililere hakaret eden Hamaney, “Bazı ABD’li yetkililer çıldırmış gibi davranıyor. Tabii ki onlara katılmıyorum, onlar birinci sınıf geri zekâlı” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “ABD’li bir politikacı teröristlerin ve haydutların bir araya geldiği bir toplantıda Noel’i Tahran’da kutlayacağını söyledi. Noel birkaç gün önceydi. İşte ABD’nin hesaplamaları böyle çalışır” dedi.

Hamaney’in atıfta bulunduğu isimler belirsizliğini korurken, bir süre önce sürgündeki İran Halk Mücahitleri grubunun bulunduğu bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle gözler ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a çevrildi. Bolton, söz konusu toplantıda uzun süredir rejim değişikliği savunuculuğu yapan gruba karşı, “2019’dan önce Noel’i Tahran’da kutlayacağız” açıklamasını yapmıştı.

