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Hamaney'den "Avrupa İran'ı kandırıyor" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, Avrupa'nın nükleer anlaşma konusunda İran'ı aldattığını öne sürerek yetkilileri uyardı

İSTANBUL (AA) - İran lideri Ali Hamaney, Avrupa ülkelerini nükleer anlaşma konusunda İran'ı kandırmaya çalışmakla suçladı.

İran liderinin resmi internet sitesine göre, başkent Tahran'da konuşan Hamaney, ülke yöneticilerini dost-düşmanı tanımaları ve aldanmamaları konusunda uyardı.

Hamaney, "ABD'nin düşmanlığı aşikardır. Avrupalılara dikkat etmek gerekir. Çünkü onlar da hile yapıyor. Yetkililer dikkat etsinler, aldanmasınlar." dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen hafta düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta ABD'nin başarısız olduğunu belirten Hamaney, "ABD'nin zayıf akıllı yöneticileri, İran karşıtı kararlar almak için iş birliği yaptıkları bazı zayıf ülkelerle bir araya geldi. Bu toplantı hiçbir sonuca varmadı." ifadelerini kullandı.

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Avrupa İran Lideri Ali Hamaney İran'ı kandırıyor

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