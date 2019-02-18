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Hamaney’den Avrupa’ya ‘Hile’ Suçlaması

18.02.2019 21:12 | Son Güncelleme

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda İran'ı kandırmaya çalıştığını öne sürdü

Hamaney’den Avrupa’ya ‘Hile’ Suçlaması

İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda İran'ı kandırmaya çalıştığını öne sürdü.

İran devlet televizyonuna göre başkent Tahran'da konuşan Hamaney, "ABD'nin İran’ olan düşmanlığı aşikardır. Avrupalılar da günümüzde hile yapıyor. Düşman bazen dişini gösteriyor, bazen yumruğunu. Bazen de gülümsüyor. Tüm bu tavırlar aynıdır. Gülümsemeleri bile düşmanlıktan’’ dedi.

İran’ın ruhani lideri, “Yetkililere ne yapmaları gerektiğini söylemiyorum ama Avrupa’ya karşı dikkatli olsunlar ki kandırılmasınlar ve İran için sorun yaratmasınlar” diye konuştu.

Avrupa, İran’ın AB ürünlerini almasına karşılık petrol ve doğalgaz ihracatını mümkün kılacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. Ancak diplomatlar söz konusu mekanizmanın insani kapsama giren ürünler ve gıda gibi sadece ABD’nin izin verdiği ürünlerin ticareti için kullanılacağını söylemiş, bu açıklamalar da mekanizmayla hedeflenen amaçlarda geri adım olarak değerlendirilmişti.

ABD’nin Polonya'nın başkenti Varşova'da geçen hafta düzenlediği Ortadoğu konulu konferansta Dışişleri Bakanı Mike Pence, Washington’un Avrupalı müttefiklerini, Tahran’a karşı uygulanan yaptırımları bozmaya çalışmakla suçlamıştı. Toplantıya 60 ülkeden katılım olmuş ancak Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa güçleri dışişleri bakanlarını yollamayı reddetmişti.

Hamaney, toplantıyla ilgili de konuştu ve ABD'nin başarısız olduğunu söyledi. Hamaney, "Amerika zayıf ve kormuş kuklalarını İran’a karşı komplo kurmak için davet etti ama kazanç sağlayamadı’’ dedi.

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