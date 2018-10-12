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Hamaney'den ekonomi yetkililerine talimat

12.10.2018 00:14 | Son Güncelleme

İran'da dini lider Hamaney, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koymasının etkisiyle yaşanan ekonomik krizi hafifletecek çözümlerin acilen bulunması için yetkililere talimat verdi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD yaptırımlarından etkilenen ülke ekonomisindeki sıkıntıların üstesinden gelinmesini için "olağanüstü çaba" sarf etmeleri gerektiğini söyledi. Hamaney, "Bu ülkede çözemeyeceğimiz bir sorun yok... Yetkililerin, mevcut ekonomik zorluğun aşılmasını ve bu sayede düşmanın hayal kırıklığına uğramasını sağlayacak çözümleri bulması gerekiyor" diye konuştu.

"Birlik olarak tüm krizlerin üstesinden gelebiliriz" ifadesini kullanan Hamaney, İran'ın kendi doğal kaynaklarına ve insan gücüne güvenmek suretiyle ABD yaptırımlarının oluşturduğu baskıya direnebileceğini söyledi. İranlı lider, "ülkedeki bu ekonomik zorluklara çözüm bulabilmek ve acımasız Amerikan yaptırımlarına karşı koyabilmek için olağanüstü çaba göstermemiz lazım. Ciddi kararlar alınmalı" dedi.

Yaptırımların İran ekonomisine etkisi

Yüksek enflasyon, artan işsizlik, Riyal'deki düşüş ve devlet içindeki yolsuzluk vakalarının yaşandığı bir dönemde gelen ABD yaptırımları, İran ekonomisinin belinin daha da bükülmesine neden olmuştu.

Tahran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, bu mutabakatla birlikte kaldırdığı yaptırımları geçen Ağustos ayında yeniden yürürlüğe sokmuştu. Söz konusu yaptırımlar İran'ın döviz ticareti, metal ve otomobil sektörlerini hedef almıştı. Tahran'ın petrol ihracatına yönelik Amerikan yaptırımları ise Kasım ayında yürürlüğe girecek. İran ekonomisinin belkemiğini oluşturan petrol endüstrisini hedef alan bu yaptırımların Tahran açısından daha can yakıcı olacağı tahmin ediliyor.

İran'da son aylarda artan hayat pahalılığı nedeniyle ülkedeki kriz fırsatçılarına ve yolsuzluklara yönelik protestolar düzenlenmişti. Gösterilerde birçok protestocu, hükümet aleyinde sloganlar da atmıştı. İranlı yetkililer, olaylardan İran'ı karıştırmak ve ekonomik savaş açarak istikrarsızlaştırmakla suçladıkları ABD, İsrail, Suudi Arabistan ve sürgündeki rejim muhaliflerini sorumlu tutuyor.

DW,rtr/CÖ,BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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