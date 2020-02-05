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Hamaney'den Filistinli Gruplara Destek Sözü 

05.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkesinin Filistinli silahlı gruplara elinden gelen desteği vereceğini belirterek, Filistinliler’i Trump yönetiminin açıkladığı yeni Ortadoğu barış planına karşı çıkmaya çağırdı

Hamaney'den Filistinli Gruplara Destek Sözü 

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hameney, ülkesinin Filistinli silahlı gruplara elinden gelen desteği vereceğini belirterek, Filistinliler’i Trump yönetiminin açıkladığı yeni Ortadoğu barış planına karşı çıkmaya çağırdı.

Hameney internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, ‘’Filistinli silahlı örgütlerin ayağa kalkıp direnişe devam edeceğine inanıyoruz ve (İran) İslam Cumhuriyeti Filistinli grupları desteklemeyi bir görev olarak görüyor. Dolayısıyla onlara elimizden gelen desteği vereceğiz’’ dedi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay uzun zamandır beklenen Ortadoğu barış planını açıklamıştı. Plan, katı koşullara sahip bir Filistin devletinin kurulmasını öngörüyor ancak İsrail’e de Batı Şeria’daki tartışmalı Yahudi yerleşimlerinin kontrolunu elinde bulundurmasına imkan tanıyor. Filistinli liderler planı İsrail lehine taraflı olduğu gerekçesiyle reddetti.

Hameney, Trump’ın planının Amerika’nın zararına olacağını da savundu ve Filistinliler’in cihat yoluyla İsrail ve Amerikalılar’ı defetmeye zorlayarak anlaşmaya karşı koyması gerektiğini belirtti.

Hameney ayrıca, 21 Şubat’taki meclis seçimlerine halkın yüksek katılım göstermesi çağrısında bulundu, İran dini lideri, ‘’Beni sevmeyenler olabilir ama eğer İran’ı seviyorlarsa sandığa gelmeliler’’ ifadesini kullandı ve seçimlerin İran’a uluslararası sorunlarını çözmesinde yardımcı olabileceğini kaydetti.

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