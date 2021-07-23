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Hamaney'den Göstericilere Destek

23.07.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin güneybatısında su kesintilerini protesto eden halka destek verdi, yetkililerden en kısa zamanda su sıkıntısını gidermelerini istedi

Hamaney'den Göstericilere Destek

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkenin güneybatısında su kesintilerini protesto eden halka destek verdi, yetkililerden en kısa zamanda su sıkıntısını gidermelerini istedi.

Hamaney, bir hafta süren gösteriler hakkında “Halk duyduğu rahatsızlığı gösterdi. Halkı suçlu göstermek yanlış olur, sorunlarını çözmek gerekir” dedi.

“Çok şükür tüm devlet daireleri, sivil toplum kuruluşları sorunu çözmek için çalışıyor ve sorun tamamen çözülünceye kadar çalışmaya devam etmeli” dedi.

Göstericilerden devrik İran Şahı için destek sloganları

Ülkenin güneybatısında su kesintilerinden bıkan halk son bir haftadır sokaklarda gösteriler düzenlemişti. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleyle karşılık verdiği gösterilerde, bir polisin yaşamını yitirdiği birinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Kuzistan’daki gösterilere ülkenin diğer yerlerinden de destek gelmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İzeh’te bazı göstericilerin devrik İran Şahı için “Şah Rıza ruhun şad olsun” sloganları atarken, Tahran’da da bazı kadınların “Kahrolsun İslam Cumhuriyeti” diye bağırdıkları görüldü.

Gösterilerde en az iki protestocu yaşamını yitirdi. Yetkililer, ölümlerden protestocuları sorumlu tutarken, aktivistler de göstericileri polisin öldürdüğünü söylüyor.

Pazartesi ve Salı günleri ülkenin çeşitli kentlerinde en az 31 ayrı gösteri düzenlendi.

Huzistan’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Araplar, sık sık etnik ayrımcılığa uğradıklarından şikayet ediyor.

İran son 50 yılın en kötü kuraklığıyla karşı karşıya.

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