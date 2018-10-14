HABER

Hamaney'den "İran Kalkınma Modeli" projesi talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

İran lideri Ali Hamaney, ülke uzmanlarının "İran Kalkınma Modeli" projesi üzerinde çalışmasını istedi

İran lideri Ali Hamaney, ülke uzmanlarına "İran Kalkınma Modeli" projesini hazırlamaları talimatı verdi.

Hamaney yayımladığı kararnamede, İranlı uzmanlardan "İran Kalkınma Modeli" projesini 2 yıl içerisinde tamamlamalarını istedi.

Söz konusu projenin Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılında (miladi 2021) uygulamaya konulacağı belirtilirken, projenin hedefinin Hicri Şemsi takvimine göre 1444 yılında (miladi 2065) İran'ı Asya kıtasının ilk 4'ü ve dünya ülkelerinin ilk 7'si arasına yükseltmek olduğu kaydedildi.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da 21 Mart'ta 1397 yılına girildi.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)Kurtulmuş: Türkiye, bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek (2)
Tramvay hattı bakımında çalışan işçi yaşam mücadelesini kaybettiTramvay hattı bakımında çalışan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İran İlerleme Modeli" projesi İran Lideri Ali Hamaney

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.