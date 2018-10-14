İran lideri Ali Hamaney, ülke uzmanlarına "İran Kalkınma Modeli" projesini hazırlamaları talimatı verdi.
Hamaney yayımladığı kararnamede, İranlı uzmanlardan "İran Kalkınma Modeli" projesini 2 yıl içerisinde tamamlamalarını istedi.
Söz konusu projenin Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılında (miladi 2021) uygulamaya konulacağı belirtilirken, projenin hedefinin Hicri Şemsi takvimine göre 1444 yılında (miladi 2065) İran'ı Asya kıtasının ilk 4'ü ve dünya ülkelerinin ilk 7'si arasına yükseltmek olduğu kaydedildi.
Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da 21 Mart'ta 1397 yılına girildi.
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