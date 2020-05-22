Hamaney'den İsrail Hakkında 'Ortadoğu'nun Tümörü' Benzetmesi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayının son Cuma günü olan ve ülkede “Kudüs Günü”olarak bilinen günde Filistinlilere, İsraile karşı direnişlerini sürdürme çağrısında bulundu.

Hamaney, İsrail’i, Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele edilmesi gereken bir tümör olarak nitelendirdi.

Hamaney internet üzerinden yayınlanan konuşmasında “Filistin direnişi sürmelidir. Filistini özgürleştirme bir yükümlülük ve İslami bir cihadtır. Siyonist rejim bölgedeki bir kanser hücresidir. Siyonistlerin uzun yıllardır süren virüsü ortadan kaldırılacaktır ”dedi.

İran’da 1979 yılında ilan edilen İslami devrimden bu yana Ramazan ayının son Cuma günü “Kudüs Günü” olarak aniliyor.

