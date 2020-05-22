HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hamaney'den İsrail Hakkında 'Ortadoğu'nun Tümörü' Benzetmesi

Hamaney'den İsrail Hakkında 'Ortadoğu'nun Tümörü' Benzetmesi

22.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayının son Cuma günü olan ve ülkede “Kudüs Günü”olarak bilinen günde Filistinlilere, İsraile karşı direnişlerini sürdürme çağrısında bulundu

Hamaney'den İsrail Hakkında 'Ortadoğu'nun Tümörü' Benzetmesi

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ramazan ayının son Cuma günü olan ve ülkede “Kudüs Günü”olarak bilinen günde Filistinlilere, İsraile karşı direnişlerini sürdürme çağrısında bulundu.

Hamaney, İsrail’i, Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar mücadele edilmesi gereken bir tümör olarak nitelendirdi.

Hamaney internet üzerinden yayınlanan konuşmasında “Filistin direnişi sürmelidir. Filistini özgürleştirme bir yükümlülük ve İslami bir cihadtır. Siyonist rejim bölgedeki bir kanser hücresidir. Siyonistlerin uzun yıllardır süren virüsü ortadan kaldırılacaktır ”dedi.

İran’da 1979 yılında ilan edilen İslami devrimden bu yana Ramazan ayının son Cuma günü “Kudüs Günü” olarak aniliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sıra dışı sosyal mesafe önlemi! Sıra dışı sosyal mesafe önlemi!
ABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecekABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek
Koronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildiKoronavirüste dikkat edilmesi gereken 3 semptom daha tespit edildi

En Çok Okunan Haberler

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Bunu diyen doktoru akıl hastanesine yatırdılar

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

Ailesinden flaş karar: Katillerini affettik

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Nusret'ten lahmacuna 'Ermeni pizzası' diyen Kim Kardashian'a gönderme!

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Altın alım satımlarına vergi geldi iddiası

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Saatlerdir durmadan devam ediyor

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

Bakan duyurdu: Bunu yapan ilk ülke Türkiye olacak

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vahşi yaşam onlara emanet! Hayat kurtarmak için eğitiliyorlar

Vahşi yaşam onlara emanet! Hayat kurtarmak için eğitiliyorlar

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Diğer Haberler
Prens William ve Kate, bakımevindeki yaşlılarla görüntülü bingo oynadı

Prens William ve Kate yaşlılarla görüntülü bingo oynadı

Buzlar eriyor! Peki altından ne çıkıyor?

Buzlar eriyor! Peki altından ne çıkıyor?

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

ABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD’de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Sudan’da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı

Sudan’da feci kaza: 43 ölü, 31 yaralı

Brezilya bir günde en yüksek ölümü yaşadı

Brezilya bir günde en yüksek ölümü yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.