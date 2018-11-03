Hamaney'den Trump'a yaptırım yanıtı: Hazırız

Hamaney, artık "kendi kendilerine yettikleri" mesajını verdi.İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin prestijini "rezil rüsva ettiğini" söyledi. Hamaney, İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe sokma kararı alan Trump'ın bu sürecin en büyük kaybedeni olacağını savundu.

Cumartesi günü Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Hamaney, "Bu yeni ABD Başkanı Amerika ve liberal demokrasinin prestijinin kalıntılarını rezil etmiş durumda. Amerika'nın sert gücü, yani ekonomik ve askeri gücü de düşüşte" ifadelerini kullandı.

"Bugün ABD'nin 40 yıl önce olduğundan çok daha zayıf olduğunu" belirten Hamaney, "Bu Obama'nın başkanlığı döneminde de aynıydı ancak şimdiki başkan döneminde daha belirgin. Dünya, verdiği her karara karşı; yalnızca halklar değil aynı zamanda hükümetler de" şeklinde konuştu.

Hamaney, "Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Pakistan ve diğer ülkelerdeki halk ve gençlik ABD'den hükümranlık emelleri ve kendinden olmayanları aşağılamalarından ötürü nefret ediyor; ancak ABD'li yetkililer bu nefreti anlayamıyorlar ve bu yüzden bizi suçluyorlar" dedi. Hamaney, ABD'nin kendilerini "suçlama hakkına sahip olmadıklarını ve bu ülkelerdeki nefret içerikli faaliyetlere bakmaları gerektiğini" ifade etti.