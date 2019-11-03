Hamaney'e göre İran ile ABD'nin ihtilafı Musaddık'ın devrilmesiyle başladı

İran lideri Ali Hamaney, Tahran ile Washington arasındaki ihtilafın 1979'daki ABD elçilik binasının işgaliyle değil 1953'te Başbakan Muhammed Musaddık'ın devrilmesiyle başladığını söyledi.

Başkent Tahran'da lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin 4 Kasım 1972'deki işgaliyle ilgili konuştu.

İran'ın devrim lideri Humeyni'nin 1964'te ABD'ye bağlı rejim tarafından sürgün edildiğini hatırlatan Hamaney, Washington yönetiminin bugün daha zayıf olduğunu savunarak, "Bazıları tarihi tahrif ederek İran ile ABD arasındaki ihtilafların elçilik işgaliyle başladığını söylüyor ancak İran'ın ABD ile ihtilafı 1953'teki darbe ile başlamıştır ve İran halkını fasid bir yönetime bağlamıştır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 41 yıldır kendilerine düşmanlık yaptığını ve kendilerinin de bunun karşısında sessiz kalmadıklarını ve Washington yönetimini köşeye sıkıştırdıklarını ileri süren Hamaney, ABD'nin bir kere daha İran'a siyasi açıdan nüfuz etmesine izin vermediklerini söyledi.