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"Hamaney'e yaptırım İran milletine doğrudan hakarettir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 20:27 | Son Güncelleme

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: "Rehber'e yönelik yaptırım millete doğrudan hakarettir. Hiçbir etkisi olmayacak ve İranlıların milli birlik duygularını daha fazla artıracaktır"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD yönetiminin, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan yaptırımlarını, "İran ulusuna doğrudan hakaret" olarak niteledi.

Sözcü Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'un İran lideri Hamaney ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD yönetiminin, İran lideri Hamaney'e yaptırımını "akılcılıktan uzak" ve "anlaşılamaz" şeklinde niteleyen Rebii, "Rehber'e yönelik yaptırım millete doğrudan hakarettir. Hiçbir etkisi olmayacak ve İranlıların milli birlik duygularını daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

- "Zarif'e yaptırım müzakereye yaptırımdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere teklifinde bulunurken müzakere edeceği İranlı yetkililere yaptırım uyguladığını belirten Rebii, "Müzakerecilere yaptırım, müzakereye yaptırım anlamına gelir. Zarif'e yaptırım uygulamanız müzakere iddialarınızın gösterişten ibaret olduğunu ve B Takımı'nın (ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grup) bizim mantıklı diplomasimizden korktuğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetimi, dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ayetullah Ali Hamaney İRAN İran hükümet sözcüsü Ali Rebii

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