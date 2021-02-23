Hamaney’in Açıklamasına ABD’den Yanıt

Ancak Hamaney devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında,"İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesi yüzde 20 ile sınırlı olmayacak. Ülkenin ihtiyacı olan seviyeye yükselteceğiz. Yüzde 60'a çıkarabiliriz. Amerikalılar ve anlaşmanın Avrupalı tarafları İran'a karşı haksız bir dil kullandı. İran baskıya boyun eğmeyecek. Duruşumuz değişmeyecek" dedi.

İran, altı ülke ile imzaladığı 2015 nükleer anlaşmasını, ABD’nin 2018'de anlaşmadan çekilmesinden bu yana ihlal ediyor. Anlaşma, Tahran’ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3,67 ile sınırlandırıyordu. İran geçen haftalarda Ferda nükleer yeraltı tesisinde, 2015 nükleer anlaşması öncesindeki gibi yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başladı. Nükleer silah üretimi için gereken oran ise yüzde 90.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Hamaney'in yorumlarının "bir tehdit gibi göründüğünü" söyledi ve "varsayımsal" ve "gösteriş" olarak tanımladığı açıklamaya yanıt vermeyi reddetti. Price, ABD'nin 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme konusunda İran ile görüşmelere girme isteğini yineledi.

Biden yönetimi, eski Başkan Donald Trump’ın ABD’yi çektiği anlaşmaya iki ülkenin de dönmesi için görüşmeye hazır olduğu mesajını vermişti. Tahran da geçen hafta anlaşmanın mevcut tarafları ile ABD arasında gayriresmi bir toplantı için Avrupa Birliği’nden gelen öneriyi incelediğini, ancak henüz buna yanıt vermediğini bildirmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bugün düzenlediği basın brifinginde Irak’ta koalisyon güçlerine düzenlenen son roketli saldırılara da değindi. Price, ABD’nin ani bir saldırıya geçmeyeceğini, kendi seçeceği bir tarihte ve yerde yanıt vereceğini söyledi.

Price , "Roket saldırıları ile ilgili raporları bugün gördük. Erbil'deki trajik saldırının ardından olduğu gibi, son saldırılar nedeniyle de öfkeliyiz" dedi. Price, Erbil Uluslararası Havaalanı’nda ABD güçlerinin bulunduğu üsse düzenlenen saldırının arkasında kimin olduğunu belirlemeye çalıştıklarını da kaydetti.

ABD liderliğindeki koalisyon çalışanı bir sivilin öldüğü, en az dokuz kişinin yaralandığı roket saldırısının sorumluluğunu, İran’a yakın Şii bir militant grubu olan Saraya Evliya El Dam üstlenmişti.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu, sıkı şekilde korunan Yeşil Bölge’ye bugün (22 Şubat) düzenlenen saldırıdaysa en az 3 füze isabet etti, olayda ölen olmadığı açıklandı.

