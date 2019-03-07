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Hamaney'in danışmanından Suudi Arabistan'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Zahidan'da 27 askerin öldüğü saldırının Suudi Arabistan ve İsrail tarafından desteklendiğini ileri sürdü

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ülkenin güneydoğusundaki Zahidan'da 27 askerin öldüğü saldırıda terörist grupların donanım ve imkanlarını Suudi Arabistan ile İsrail'den temin ettikleri iddiasında bulundu.

İran devlet medyasındaki haberlere göre, Velayeti Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Reşid Ahmed ile bir araya geldi.

Ahmed, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han'ın, Hamaney'e ortak yazılı mesajını Velayeti'ye ileterek, görüşmede Tahran yönetimiyle iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini belirtti.

Velayeti de görüşme sırasında Pakistan sınırında geçen ay meydana gelen saldırıya değindi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan'da 27 askerin öldüğü saldırıda teröristlerin donanım ile imkanlarını Suudi Arabistan ve İsrail'den temin ettiklerini iddia eden Velayeti, bu ülkelerin terörist gruplara finansal destek sağladığını ileri sürdü.

Velayeti, Pakistan'ın, Suudi Arabistan ve İsrail gibi ülkelerin iki ülke arasındaki ilişkilere etki etmelerine ve sınırlarda kriz oluşturmalarına izin vermemesi gerektiğini savundu.

Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde 13 Şubat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı, bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suudi Arabistan Velayeti

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