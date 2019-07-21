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Hamarat ellerden Adıyaman turizmine katkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel değerleri, kadınlar tarafından deri çantalar üzerine işlenerek turistlerin omuzlarında dünyaya ulaştırılacak - Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer: - "Kadınlarımız ürettikleri deri çantaların üzerine tel kırma, nakış ve boncuk işleme gibi el sanatlarıyla ilimizin tarihi yapılarını işliyorlar"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel değerleri, kadınlar tarafından deri çantalar üzerine işlenerek, turistlerin omuzlarında dünyaya ulaştırılacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bağlı Adıyaman Gençlik ve Kültür Evinde açılan dericilik kursuna katılan kadınlar, deriden üretilen son model çantaların üzerine, Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti, Besni üzümü Gerger narı ile Sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabri gibi kentin tarihi ve kültürel mirasını, el emekleriyle işliyor.

Deri çantaların Türkiye'nin çeşitli turizm bölgelerinde satışa sunulması sağlanarak, Adıyaman'ın tanıtımının yapılması ve turizm sektöründeki payının artırılması hedefleniyor.

Kursa katılan 22 kişinin yoğun çalışmalarıyla üretimi yapılan çantaların, ilerleyen günlerde seri üretiminin yapılması da planlanıyor. Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin çantalar aracılığıyla turistlerin omuzlarında tüm dünyaya ulaştırılması için çalışılıyor.

Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 ile 30 yaş grubunda gençler ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Süzer, merkezde kadınlara yönelik mesleki ve beceri eğitimleri verdiklerini belirterek, bu kapsamda deri çanta atölyesi açtıklarını ve burada çantaların üzerine kentin tarihi ve kültürel değerlerini işlediklerini kaydetti.

Bu sayede hem Adıyaman hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmayı hedefledikleri ifade eden Çelik, "Kadınlarımız ürettikleri deri çantaların üzerine tel kırma, nakış ve boncuk işleme gibi el sanatlarıyla ilimizin tarihi yapılarını işliyorlar." dedi.

Süzer, kursiyerlere, ileride kendi işlerini kurabilmeleri için girişimcilik eğitimleri aldırdıklarına da dikkati çekti.

Usta öğretici Ümit Aközen da 22 öğrencisine deri çanta yapımını öğrettiğini belirterek, ürettikleri çantalara Adıyaman'ın tarihi yapılarını işleyerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi planladıklarını vurguladı.

Kurs kapsamında aylık ortalama 30 deri çanta ürettiklerini anlatan Aközen, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kursiyerlerden Meryem Kaya ise Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini çantalara el emeğiyle işlediklerini dile getirerek, "Kursa gelerek keyifli zaman geçiriyorum hem de meslek öğreniyorum. Evlerimize gittiğimizde neşeli ve pozitif gidiyoruz. Güzel arkadaşlıklar edindik, ev kadınlarımız bu gibi kurslara gelerek zamanlarını daha iyi şekilde değerlendirebilirler." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Cendere Köprüsü deri çanta Nemrut Dağı turizm

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