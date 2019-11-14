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Hamas: "AB'nin, Gazze saldırılarındaki tavrı tarafgir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 05:38 | Son Güncelleme

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi üyesi Basim Naim: - "AB, bir kez daha bize, konu Filistinlilerle alakalı olduğunda, Siyonist lobisinin Brüksel'deki siyasi arenaya hakimiyetini yansıtan ve zayıf bir tavır alacağını gösterdi"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Hamas Hareketi, Avrupa Birliğinin (AB), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aldığı tavrın tarafgir olduğunu belirtti.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi üyesi Basim Naim tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB, bir kez daha bize, konu Filistinlilerle alakalı olduğunda, Siyonist lobisinin Brüksel'deki siyasi arenaya hakimiyetini yansıtan ve zayıf bir tavır alacağını gösterdi." ifadesini kullandı.

Naim, AB'nin "gerilimin tamamen ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi" yönündeki açıklamasında, Gazze'den atılan roketlere vurgu yaptığına ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının görmezden gelindiğine işaret etti.

İsrail ordusu önceki gün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 32 Filistinli yaşamını yitirdi, 100'ü de yaralandı.

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AB Hamas

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