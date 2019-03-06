Hamas AB'nin terör örgütleri listesinden çıkmıyor

Genel Mahkeme, Hamas'ın listede kalması yönünde karar aldı.Hamas'ın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinden çıkarılmak için yaptığı başvuru reddedildi. Avrupa Birliği'ne bağlı Genel Mahkeme tarafından alınan kararda Hamas'ın sunduğu argümanların kabul edilmediği belirtildi. Lüksemburg'daki mahkemenin kararı çerçevesinde Hamas'ın Avrupa'daki malvarlığına yönelik daha önce alınan dondurma kararı sürecek.

Hamas, AB'nin terör örgütleri listesine alınması kararının delille gerekçelendirilmediği için iptalini istemişti. Örgüt, Hamas'ın malvarlığının dondurulmasının da mülkiyet hakkının ihlali olduğunu savunmuştu. Kendisini "Filistin'de seçimleri kazanmış meşru bir siyasi hareket" olarak tanımlayan Hamas, mahkemeye yaptığı başvuruda Filistin yönetiminin ana unsurlarından birini oluşturduğunu bu nedenle terörist örgüt olarak kategorize edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Kararın gerekçesi

Adalet Divanı'nından sonra AB'nin ikinci en yetkili mahkemesi olan Genel Mahkeme ise kararına gerekçe olarak 2015 yılında revize edilen terör listesini gösterdi. Hamas'ın isminin korunduğu listedeki gerekçelerin gözönünde bulundurarak kararın alındığı belirtildi. Mahkemenin kararında "Hamas ne bir devlet ne de bir hükümettir. Hamas başka ülkelerin içişlerine karışmama prensibinden faydalanamaz" denildi.