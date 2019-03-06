HABER

Hamas AB'nin terör örgütleri listesinden çıkmıyor

06.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

Hamas'ın AB'nin terör listesinden çıkmak için açtığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Hamas AB'nin terör örgütleri listesinden çıkmıyor

Genel Mahkeme, Hamas'ın listede kalması yönünde karar aldı.Hamas'ın Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinden çıkarılmak için yaptığı başvuru reddedildi. Avrupa Birliği'ne bağlı Genel Mahkeme tarafından alınan kararda Hamas'ın sunduğu argümanların kabul edilmediği belirtildi. Lüksemburg'daki mahkemenin kararı çerçevesinde Hamas'ın Avrupa'daki malvarlığına yönelik daha önce alınan dondurma kararı sürecek.

Hamas, AB'nin terör örgütleri listesine alınması kararının delille gerekçelendirilmediği için iptalini istemişti. Örgüt, Hamas'ın malvarlığının dondurulmasının da mülkiyet hakkının ihlali olduğunu savunmuştu. Kendisini "Filistin'de seçimleri kazanmış meşru bir siyasi hareket" olarak tanımlayan Hamas, mahkemeye yaptığı başvuruda Filistin yönetiminin ana unsurlarından birini oluşturduğunu bu nedenle terörist örgüt olarak kategorize edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Kararın gerekçesi

Adalet Divanı'nından sonra AB'nin ikinci en yetkili mahkemesi olan Genel Mahkeme ise kararına gerekçe olarak 2015 yılında revize edilen terör listesini gösterdi. Hamas'ın isminin korunduğu listedeki gerekçelerin gözönünde bulundurarak kararın alındığı belirtildi. Mahkemenin kararında "Hamas ne bir devlet ne de bir hükümettir. Hamas başka ülkelerin içişlerine karışmama prensibinden faydalanamaz" denildi.

Hamas, 2010, 2014 ve 2017 yıllarında da mahkemeye başvurmuş, ancak Hamas'ın bu başvuruları da reddedilmişti. Avrupa Birliği ilk olarak 2001 yılında Hamas'ı terör örgütleri listesine almıştı. Bu kararın sonucu olarak Hamas'ın Avrupa'daki varlıkları dondurulmuştu. Hamas'ın kararı, Avrupa Adalet Divanı'na taşıma hakkı bulunuyor.

El Aksa İsrail'in terör listesinde

İsrail ise Gazze'den yayın yapan El Aksa televizyonunu terörist organizasyon olarak tanıma kararı aldı. Kararın İsrail'in istihbarat servisi Shin Bet'in tavsiyesi üzerine terörle mücadele yasaları çerçevesinde alındığı belirtildi. Shin Bet, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Hamas'ın teelvizyon kanalı aracılığıyla Gazze'de kendisine üye toplayama çalıştığını öne sürmüştü. Shin Bet bu kişilerin İsrail'e karşı terör eylemi düzenlemek üzere Hamas'a alındığını savunmuştu.

İsrail'in kararıyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı. Hamas, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana yönetimi elinde tutuyor.

dpa,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 YanıtıÇavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 Yanıtı
ABD’den Maduro Rejimiyle İş Yapan Mali Kurumlara UyarıABD’den Maduro Rejimiyle İş Yapan Mali Kurumlara Uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela, Alman büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Venezuela, Alman büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etti

Şubat ayında ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

ABD'ye yasa dışı göçmen girişinde rekor kırıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Bakan'dan ABD'ye çok sert S-400 tepkisi

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Taht krizi: Veliaht Prens hepsini kovdu!

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

Büyük keşif! Ölümsüzlük iksiri bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.