Hamas başkanlık ve genel seçimlerin "eş zamanlı" yapılmasını istiyor

Hamas, Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel seçimlere gidilmesi ve birkaç ay sonrasında da başkanlık seçimlerinin yapılması için talimat verdiğini duyurmasının ardından konuya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Kasım açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Başkanı Abbas'ı, Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması için 8 grup tarafından sunulan, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine uygun zemini hazırlayacak girişimi onaylamaya çağırıyoruz."

Hamas olarak Abbas'ın genel seçimlerin yapılması yönündeki niyetini açıklamasından bu yana seçim sürecine katılacakları yönünde beyanatlar verdiklerini hatırlatan Kasım, ulusal sorumlulukları doğrultusunda seçim sürecinin başarılı olması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika Örgütü 20 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada "Filistin'de bölünmüşlüğü sonlandırarak birliği sağlamak amacıyla bir ulusal vizyon sunduklarını" duyurmuştu.