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Hamas başkanlık ve genel seçimlerin "eş zamanlı" yapılmasını istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Devlet Başkanı Abbas'ı, Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması için 8 grup tarafından sunulan, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine uygun zemini hazırlayacak girişimi onaylamaya çağırıyoruz"

Hamas, Filistin devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin eş zamanlı yapılmasını istediklerini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel seçimlere gidilmesi ve birkaç ay sonrasında da başkanlık seçimlerinin yapılması için talimat verdiğini duyurmasının ardından konuya ilişkin bir yazılı açıklama yayımladı. Kasım açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Başkanı Abbas'ı, Filistin ulusal uzlaşısının sağlanması için 8 grup tarafından sunulan, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin eş zamanlı olarak yürütülmesine uygun zemini hazırlayacak girişimi onaylamaya çağırıyoruz."

Hamas olarak Abbas'ın genel seçimlerin yapılması yönündeki niyetini açıklamasından bu yana seçim sürecine katılacakları yönünde beyanatlar verdiklerini hatırlatan Kasım, ulusal sorumlulukları doğrultusunda seçim sürecinin başarılı olması için gerekeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika Örgütü 20 Eylül'de yaptıkları ortak yazılı açıklamada "Filistin'de bölünmüşlüğü sonlandırarak birliği sağlamak amacıyla bir ulusal vizyon sunduklarını" duyurmuştu.

Söz konusu ulusal vizyonun, "bölünmeyi sona erdirmek ve ulusal birliği yeniden sağlamak için önceden yapılan ulusal uzlaşı anlaşmalarının referans alınması, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) etkinleştirme ve geliştirme adıyla kurulan sivil inisiyatif komitesinin Ekim 2019'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında toplantı düzenlemesi, Ekim 2019 ile Temmuz 2020 arasındaki sürenin ulusal birliği sağlamak ve bölünmeyi sonlandırmak için geçiş aşaması olarak kabul edilmesi ve 2020 ortalarında devlet başkanlığı ve genel seçimlerinin yapılması" gibi maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 17-27 Eylül tarihlerinde ABD'de düzenlenen 74. BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ülkeye dönmesinin ardından seçim çağrısı yapacağını açıklamıştı.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerektiği ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas seçim

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