Hamas bayrağının Almanya'da yasaklanması talebi

Laschet "Terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık. Hamas bayrağı yasaklanmış değil" dedi.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet Almanya'da radikal İslamcı Hamas'ın bayrağının yasaklanmasını istedi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı olan Laschet, "Terör örgütü olduğu için PKK bayrağını yasakladık. Hamas bayrağı şimdiye kadar yasaklanmış değil" dedi. Laschet "terörü" temsil ettiğini söylediği bayrağın Almanya sokaklarında gösterilmemesi gerektiğini savundu.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet parlamentosunda yaptığı konuşmada Laschet, Almanya'da antisemitzmin (Yahudi düşmanlığı) farklı kökenleri olduğunu savundu. "Dışarıdan göç yoluyla Yahudi nefreti de geldi" diyen Laschet, diğer yandan Almanya'da daha önce antisemitizm yokmuş gibi bunu bir "göç sorunu" haline getirmemek gerektiğini de sözlerine ekledi. "27 Ocak 1945'te Auschwitz'in kurtartılmasından beri halen antisemitizm var" diyen Laschet "Yapısal, gizli ya da örtülü… Almanya'da hep vardı" ifadelerini kullandı.