Hamas BM ve Mısır'ın Gazze'ye ablukanın kalkması çabalarına destek veriyor

Hamas yöneticilerinden Halil Hayye, hareketin Birleşmiş Milletler (BM) ve Mısır'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı sona erdirme çabalarının başarıya ulaşması için çalıştığını söyledi.

Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği barışçıl gösterilere katılan Hayye yaptığı açıklamada, Hamas'ın; BM ve Mısır'ın İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı sona erdirme çabalarının başarıya ulaşması için çalıştığını belirtti.

Gösterilerin Gazze üzerindeki abluka kalkana ve hedefine ulaşana kadar devam edeceğini ifade eden Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, dünyaya Gazze'nin hayatı hak ettiği ve ablukanın devam edemeyeceği mesajı verdiğini vurguladı.

Hayye, Filistinli grupların uzlaşma ve tansiyonu düşürme, Gazze'deki kuşatmayı sona erdirme ve Gazze'de uygulanacak insani yardım projeleri için alan açma üzerinde fikir birliğine vardığını kaydetti.

Hamas, son birkaç haftadır, Mısır ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile "Filistinli gruplar arasında uzlaşı, ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'nde insani yardım projelerinin uygulanması" konularını kapsayan bir öneri üzerinde görüşmeler sürdürüyor.

