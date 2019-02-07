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Hamas Fetih'i uzlaşıdan kaçmakla suçladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 20:35 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: - Açıkça görünüyor ki Fetih yönetimi (Filistinliler arasındaki) siyasi bölünmüşlüğün bitmesine katkıda bulunacak ve uzlaşıyı sağlayacak tüm kapıları kapatmaya çalışıyor"

Hamas, Fetih Hareketi'nin, Filistinli grupların Rusya'nın başkenti Moskova'da şubat ayı ortalarında düzenleyeceği toplantıda uzlaşıyı görüşmeyeceği yönündeki açıklamasını eleştirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih'in bu tutumunun, uzlaşıdan kaçmak anlamına geldiğini söyledi.

Kasım, "Açıkça görünüyor ki Fetih yönetimi (Filistinliler arasındaki) siyasi bölünmüşlüğün bitmesine katkıda bulunacak ve uzlaşıyı sağlayacak tüm kapıları kapatmaya çalışıyor. Fetih'in uzlaşı dosyasını müzakere etmekten kaçmasını kınıyoruz." dedi.

Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el-Ahmed, dün yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Moskova'da yapacağı toplantıda ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koymanın görüşüleceğini ve Filistin uzlaşısının ele alınmayacağını belirtmişti.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirecek "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı ancak bazı konularda çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle tam olarak uygulamaya geçilmemişti.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

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