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Hamas Filistin yönetiminin çekildiği sınır kapılarının idaresini teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 06:00 | Son Güncelleme

Hamas Filistin yönetiminin çekildiği sınır kapılarının idaresini teslim aldı

Gazze'de Hamas'ın elinde tuttuğu İçişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi tarafından çekilme kararı alınan Refah sınır kapılarında yönetimi yeniden ele aldı.

Sınır kapısındaki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Refah sınır kapısında Filistin yönetiminin çekilme kararının ardından Hamas, kapıların idaresini yeniden teslim aldı.

Dün akşam beklenmedik bir şekilde Mahmud Abbas'a bağlı Ramallah'taki Filistin Yönetimi, Gazze'nin dış dünyaya açılan kapılarındaki yönetimin görevlerini bırakması ve geri çekilmesi kararı alındığını açıklamıştı.

Gazze'deki birçok Filistinli grup alınan kararın kabul edilmez olduğunu ve var olan bölünmüşlüğü daha da güçlendireceği yorumunu yaptı.

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Filistin uzlaşısı Gazze Refah Sınır Kapısı sınır kapıları

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