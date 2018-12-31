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"Hamas, Gazze'de 500'den fazla Fetih mensubunu gözaltına aldı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 13:23 | Son Güncelleme

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Atıf Ebu Seyf: "Gazze'deki emniyet birimleri (Hamas'a bağlı), dün akşamdan bu yana 500'den fazla Fetih yöneticisi ve mensubunu gözaltına aldı"

Gazze'deki Fetih hareketi, Hamas'ı dün akşam saatlerinden itibaren aralarında yöneticilerin de bulunduğu 500'den fazla mensubunu gözaltına almakla suçladı.

Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Seyf, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki emniyet birimleri (Hamas'a bağlı), dün akşamdan bu yana 500'den fazla Fetih yöneticisi ve mensubunu gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gözaltıların "Fetih hareketi mensuplarının, hareketin 54. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Gazze'de etkinlik düzenleme ısrarı" nedeniyle yaşandığı aktarılan açıklamada, Gazze'deki emniyet birimlerinin yıl dönümü etkinlikleri için kullanılacak çeşitli materyallere el koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yarın öğleden sonra Gazze'de Fetih hareketinin 54. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağı vurgulandı.

Hamas'tan ya da Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fetih hareketi, 1 Ocak 1965'te Yasir Arafat önderliğinde kurulmuştu.

- Filistin uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de de Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, başkanlık ve genel seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki taraf arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı. Fetih ve Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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