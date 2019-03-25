Hamas: Gazze'de şiddet sonrası ateşkes sağlandı

İsrail tarafında toplam yedi kişi yaralanırken, Gazze Şeridi'nde de beş yaralı tespit edildi.İsrail ile Hamas arasındaki şiddet Mısır'ın arabuluculuk girişimi ile ateşkese bağlandı. Pazartesi sabahı Gazze Şeridi'nden atılan bir füzenin İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarına isabet etmesi sonrası misilleme yapan İsrail akşam saatlerinde Hamas noktalarını bombaladı. İsrail'in hava harekâtına Hamas'ın yeni roket saldırıları ile yanıt verdiği çatışmalar yerel saat ile 22:00'da sona erdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum çatışmaların durdurulması üzerine uzlaşıldığını "Mısır'ın çabaları ile işgal ve direniş arasında bir ateşkes sağlanmıştır" ifadesi ile açıkladı. Berhum'un ifadesinde "işgal" tanımı İsrail'e, "direniş" ise Hamas'a atıfta bulunuyor.

İsrail tarafından ise ateşkesin sağlandığını doğrulayacak bir açıklama henüz yapılmadı.

Yaralılar var

Gazze Şeridi'ndeki birçok noktayı hedef alan saldırılarda binaların önceden boşaltılması dolayısıyla can kaybı yaşanmazken, sağlık yetkililerine göre en az beş kişi yaralandı.