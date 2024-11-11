Hamas görüntüleri yayımladı! İsrail askerleri böyle vuruldu...

Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna, Hamas'tan darbe geldi. Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze yakınlarındaki Beyt Lahya şehrinin kuzeyinde bulunan Al-Shimaa bölgesinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğü bildirildi.

"El Kassam savaşçıları 15 askerden oluşan bir Siyonist piyade birliğini hedef almayı başardı" denilen açıklamada, İsrail askerlerinin "hafif silahlar ve roket güdümlü el bombaları ile sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" aktarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırıya ilişkin görüntüler Hamas'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü Gazze'ye yönelik saldırılarda en az 370 İsrail askeri öldürülmüştü.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır