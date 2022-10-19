Hamas heyeti 10 yıl sonra Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü! 'Türkiye' detayı dikkatlerden kaçmadı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan üst düzey bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da rejim lideri Beşşar Esad ile bir araya geldi.

Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'deki rejimin lideri Esad ile görüşmeyi "tarihi bir görüşme" olarak nitelendiren Hayye, "Bu, Suriye-Filistin iş birliği için yeni bir başlangıç ve sayfa olacak. Gelecek için mazinin sayfalarını kapatıyoruz." dedi.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Türkiye ve Katar'ın, Hamas'ın Suriye ile ilişkiler kurma kararını hoşgörüyle karşıladığını savunan el-Hayye, "Filistin davasının asil bir Arap destekçiye ihtiyacı var. Sahada çok sayıda parametrenin değişmesine genel bir yanıt olarak direniş seçeneği bir destekçi ile güçlendirildi." ifadelerini kullandı.

Hamas, 21 Haziran'da Esad rejimiyle 10 yıldır kopuk olan ilişkileri yeniden tesis etmeyi kararlaştırmıştı. (AA)

