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Hamas heyeti İran lideri Hamaney ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

Hamas heyeti İran lideri Hamaney ile görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamaney, Tahran'da bulunan Hamas heyeti ile Filistin meselesini görüştü.

Hamaney, görüşmede Filistin davasının İslam dünyasının en önemli meselesi olduğunu söyledi.

İran'da 1979 yılında gerçekleşen devrimi ve Tahran'daki İsrail Büyükelçiliğinin Filistin Büyükelçiliğine dönüştüğünü hatırlatan Hamaney, İran'ın Filistin meselesinde "ciddi olduğunu", Tahran yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını belirtti.

Suudi Arabistan'ı Filistin meselesindeki politikaları nedeniyle eleştiren Hamaney, Riyad yönetimini ABD'nin peşinden gitmekle suçlayarak Yüzyılın Anlaşması'nı "tehlikeli bir komplo" şeklinde nitelendirdi ve bunun hedefinin Filistin kimliğinin yok edilmesi olduğunu savundu.

Hamaslı yetkili Aruri de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin gönderdiği mektubu Hamaney'e teslim etti.

Aruri görüşmede, Hamas ve diğer direniş gruplarının savunma güçlerinin geçen yıllara nazaran daha da ileride olduğunu vurguladı.

İran'ı cumartesi günü ziyaret eden Hamas heyeti İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi ile görüşmüştü. Heyet yarın da Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Aruri İRAN Tahran

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