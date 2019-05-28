"Hamas heyetine Mısır'da Yüzyılın Anlaşması planı sunulmadı"

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının son Kahire ziyaretinde Hamas heyetine sunulmadığını belirten Hamas yetkilisi, Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına da Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası olması nedeniyle şüpheyle yaklaştıklarını ifade etti.

"Yüzyılın Anlaşması planının, temelde işgal altındaki Batı Şeria'yı yutma hedefi bulunduğunu" vurgulayan Hindi, Hamas'ın Gazze'de bir devlet kurulmasını ya da Gazze Şeridi'nin olmadığı bir Filistin devletini kabul etmediğini belirtti.

Hamaslı yetkili Hindi, yakında duyurulması öngörülen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planı, Filistin uzlaşısı, İsrail ile ateşkes ve Bahreyn'deki çalıştaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Bu çalıştay, Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası. Bahreyn'in çalıştaya ev sahipliği yapmayı reddetmesini, Arap ülkelerinin de katılmaktan imtina etmesini isterdik." diyen Hindi, Hamas'ın katılım için davet almadığını, alması durumunda ise cevabının "çok kesin bir ret" olacağını kaydetti.

Hindi, Hamas ile Filistinli grupların, Yüzyılın Anlaşması planıyla mücadele için ortak bir vizyon belirlemek amacıyla çaba sarf ettiğini dile getirdi.

- "Hamas, uzlaşı konusunda daha fazla taviz vermeye hazır"

Mısır'ın son dönemde Filistin uzlaşısı için yeniden gayret sarf ettiğini hatırlatan Hindi, Hamas'ın da uzlaşının gerçekleşmesi için büyük bir hazırlığı bulunduğunu ifade ederek, bunu "Hamas'ın stratejik boyutu" şeklinde değerlendirdi.

Filistin meselesi ile bölgedeki gelişmelerin Filistin uzlaşısını zorunlu hale getirdiğini Hamas'ın, Filistin meselesi için uzlaşı konusunda daha fazla taviz vermeye hazır olduğunu kaydeden Hamaslı yetkili "direnişin silahı" gibi Hamas'ın sabitelerinden ise ödün verilemeceğini savundu.