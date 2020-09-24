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Hamas ile El Fetih anlaştı

24.09.2020 18:20 | Son Güncelleme

Filistin’de çatışmalı taraflar Hamas ile El Fetih anlaştı.

Hamas ile El Fetih anlaştı

Ülkede yaklaşık 15 yıldan bu yana ilk kez seçim yapılacak. Seçimlerin altı ay içerisinde yapılması bekleniyor.Filistin'de yaklaşık 15 yıl sonra seçim yapılacak. Hamas ve El Fetih'ten yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bu yıl içinde yapılması konusunda anlaşıldığı belirtildi. Ancak seçim takvimi ve süreci hakkında tüm detaylar henüz karara bağlanmadı.

El Fetih ile Hamas üç gündür Türkiye'de heyetlerarası görüşmelerde bulunuyordu. Türkiye'deki görüşmelerde El Fetih heyetine başkanlık eden Cibril er Rücub, Filistin televizyonunda verdiği demecinde seçimlerin altı ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

Rücub, seçimler konusunda atılacak kesin adımların Filistin lideri Mahmud Abbas, El Fetih ve Hamas dâhil 14 Filistinli fraksiyon liderinin bir sonraki toplantısında ele alınacağını ve bu toplantının en geç 1 Ekim'de olacağını belirtti.

İki taraf arasındaki görüşmeler, 16 Eylül'de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının ardından gerçekleşti.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı ve El Fetih lideri Mahmud Abbas ile Hamas lideri İsmail Haniye arasında dün Ankara'da yapılan görüşme, 2017 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de varılan ancak uygulanamayan uzlaşma sonrası liderler arasında gerçekleşen ilk yüz yüze görüşme oldu.

Abbas, 3 Eylül'de El Fetih ve Hamas dâhil 14 Filistinli fraksiyon liderinin internet üzerinden katıldığı bir toplantıya başkanlık etmişti.

Hamas ve El Fetih gerginliği

Taraflar arasındaki gerginlik Hamas'ın Haziran 2007'de El Fetih ağırlıklı güvenlik güçleriyle çatışarak Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana devam ediyor.

Hamas, o tarihten bu yana Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutuyor. El Fetih ise Batı Şeria merkezli Filistin Özerk Yönetimi'ni kontrol ediyor.

dpa,afp, MK/EC

© Deutsche Welle Türkçe

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