Hamas ile El Fetih anlaştı

Ülkede yaklaşık 15 yıldan bu yana ilk kez seçim yapılacak. Seçimlerin altı ay içerisinde yapılması bekleniyor.Filistin'de yaklaşık 15 yıl sonra seçim yapılacak. Hamas ve El Fetih'ten yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin bu yıl içinde yapılması konusunda anlaşıldığı belirtildi. Ancak seçim takvimi ve süreci hakkında tüm detaylar henüz karara bağlanmadı.

El Fetih ile Hamas üç gündür Türkiye'de heyetlerarası görüşmelerde bulunuyordu. Türkiye'deki görüşmelerde El Fetih heyetine başkanlık eden Cibril er Rücub, Filistin televizyonunda verdiği demecinde seçimlerin altı ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.

Rücub, seçimler konusunda atılacak kesin adımların Filistin lideri Mahmud Abbas, El Fetih ve Hamas dâhil 14 Filistinli fraksiyon liderinin bir sonraki toplantısında ele alınacağını ve bu toplantının en geç 1 Ekim'de olacağını belirtti.

İki taraf arasındaki görüşmeler, 16 Eylül'de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının ardından gerçekleşti.