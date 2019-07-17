HABER

"Hamas ile Suriye rejimi arasında ilişki yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk: - "Hamas ile Suriye arasında ilişki yok. İlişkilerimizin dondurulmasında, her iki taraf da suçlu. Suriye'den ayrılmaya zorlandığımız zaman, ilişkilerimiz bozuldu. Suriyeliler ile ilişkilerimizin düzeleceğini umuyoruz"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Hamas ile Suriye rejimi arasında bir ilişki olmadığını söyledi.

Ebu Merzuk, Rusya'daki temasları ile ilgili Moskova'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile dün görüştüğünü hatırlatan Ebu Merzuk, görüşmede, Suriye, Cezayir, Libya sorunları, Mısır’ın Filistin meselesindeki ara buluculuk rolü gibi konularının ele alındığını belirtti.

Ebu Merzuk, ABD’nin, Orta Doğu bölgesindeki durumu kötüleştirdiğine dikkati çekerek, "Trump’ın başkanlığındaki ABD, Orta Doğu’nun ve Filistin halkının kaderini tek başına belirlemeye çalışıyor." dedi.

Suriye’deki Hamas’ın varlığı ile ilgili soruyu da cevaplayan Ebu Merzuk, "Hamas ile Suriye arasında ilişki yok. İlişkilerimizin dondurulmasında her iki taraf da suçlu. Suriye'den ayrılmaya zorlandığımız zaman ilişkilerimiz bozuldu. Suriyeliler ile ilişkilerimizin düzeleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Filistin güçleri arasında görüş farklılığının olduğuna dikkati çeken Ebu Merzuk, "Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) gibi güçlerle ortak hedefimiz, Filistinli sığınmacıların, Filistin’e dönmelerini sağlayarak, başkenti Kudüs olan Filistin devletini oluşturmaktır. Fakat bu konuya yaklaşımız maalesef farklı." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Merzuk, Filistin sorununun siyasi müzakerelerle değil, direniş yoluyla çözüleceğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'nin, İsrail'in siyasi ve ekonomi ablukası altında bulunduğunu hatırlatan Ebu Merzuk, İsrail’in bölgedeki durumu dengesizleştirdiğini vurguladı.

Ebu Merzuk, Gazze'deki durumun kötü olduğuna işaret ederek, "Birleşmiş Milletlerin yaptığı analizlere göre, 2020’de Gazze Şeridi yaşam için uygun olmayacak. Uluslararası toplumun, Gazze’de halkı desteklemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bazı Arap ülkelerinin de Filistin halkına karşı politika yürüttüğüne dikkati çeken Ebu Merzuk, "Libya’da eskiden yaklaşık 450 bin Filistinli yaşıyordu. Şimdi bu rakam çok düşük. Libya yönetimi Filistinlilere yardımcı olmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Bir efsanenin peşinden denize açıldılarBir efsanenin peşinden denize açıldılar
Bakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaretBakan Yardımcısı Dursun'dan Van'daki tarihi mekanlara ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebu Merzuk Filistin Hamas israil Rusya

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

İmamoğlu'nun iddialarına Baraçlı'dan açıklama

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kan donduran olay! Binanın giriş katında bulundu

Kan donduran olay! Böyle bulundu

Şule Çet davasında yeni gelişme! İşte bilimsel raporda yer alan o lekeler

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

İstanbul Fatih'te bir iş yerinin depo bölümünde yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Anayasa Mahkemesinden 'çekilmeyen emekli aylığı' kararı

Emekliler dikkat! AYM'den emsal karar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

'Muhtemel operasyon'a ilişkin soru ve cevap hazırlamışlar

Milli servet hurdaya çıktı

Milli servet hurdaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.