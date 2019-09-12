Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doktor ve diplomat Hudari'nin Hamas'ın Suudi Arabistan'daki ilk temsilcisi olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Hudari'nin gözaltına alınmasının Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye uygulanan muamelenin bir parçası olduğuna dikkati çekildi.

Hudari'nin yaklaşık 20 yıldır Hamas'ın Suudi Arabistan ile ilişkilerinden sorumlu olduğu ve harekette üst düzey görevlerde yer aldığı ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu hamlesinin şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi.

Hamas yönetimi, pazartesi günü yaptığı yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan güvenlik güçlerinin, Cidde kentinde yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed Salih el-Hudari (81) ile oğlunu yaklaşık 5 ay önce gözaltına aldığını duyurdu.

NUR EBU IYŞE - Hamas'ın birkaç gün önce suskunluğunu bozarak Riyad yönetiminin, hareketin üyelerini gözaltına aldığı ve serbest bırakmadığını açıklaması, Suudi Arabistan ile hareket arasındaki "diplomasi kanalı"nın kapandığı ihtimalini gündeme getirdi.

Tutuklular arasında öğrenci, akademisyen, iş adamı ve hac ibadetini yerine getirmek için ülkeye gelen Filistinlilerin olduğuna dikkat çekilen raporda, bu kişilerin, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındığı, dosyalarının ilgili kurumlara sevk edilmediği, dış dünya ile ilişkilerinin kesildiği, yakınlarını aramalarına ya da avukatlarıyla iletişim kurmalarına izin verilmediği, mallarına el konulduğu kaydedildi.

Hamas, söz konusu gözaltılarla ilgili detaylı bilgi vermezken Suudi Arabistan makamları konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ancak Hamas'ın bu gözaltıları gün yüzüne çıkarması, Riyad ile İslami Direniş Hareketi arasındaki ilişkinin durumuna dair soruları da beraberinde getirdi.

Ebu Merzuk, sosyal medya hesabından 1998 senesine ait, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz (o dönemde veliaht prens) ile Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin ile doktor Muhamed el-Hudari'nin yer aldığı bir fotoğraf karesini paylaştı.

Suudi Arabistan'ın Hamas'a maddi destek için çalışan kişileri gözaltına almaya odaklandığı görüşünü savunan siyasi analist Savvaf, "Hamas ve tüm Filistinlilerin Suudi Arabistan'daki sosyal çalışmaları, ciddi şekilde kuşatılmış durumda. Gözaltıların, sosyal alandaki tüm çalışanlar ile Filistin halkına destek olan herkesi kapsaması bunun kanıtı." değerlendirmesinde bulundu.

Savvaf, Riyad yönetiminin Hamas'ın diplomasi çabasına hiç önem vermediğini, hareketin de sonunda Suudi Arabistan'da olup bitenleri anlatmak için açıklama yapma gereği duyduğunu söyledi.

Yazar, siyasi analist Mustafa Savvaf, AA muhabirine konuya dair yaptığı değerlendirmede, "Hamas, Hudari ve diğer üyelerine yönelik gözaltıların duyurulmasını, meselenin çözüme ulaşması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması adına diplomasiye alan açmak için erteledi." dedi.

Siyasi analist Teyser Muheysin de Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerinin çoğunun, Hamas'ın mali kaynaklarının kurutulması teorisine dayalı çalışmalar yürüttüğünü, bu çerçevede hareketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli can damarları olarak addedilen yardımların kesilmesi ve kuşatma altına alınması için çalışıldığı görüşünü savundu.

Gözaltına alınanların hareketin finansal yapısıyla bir ilgisi olduğuna dikkati çeken Muheysin, gözaltılardan sonra artık finansal bir kanalın kalmadığını dile getirdi.

Muheysin, durumun son derece tehlikeli bir hal aldığını, Filistin'i desteklemek için çalışan onlarca kişinin Suudi makamları tarafından zorla kaybettirildiğini söyledi.

- Hamas ile Riyad ilişkisinin geleceği

Muheysin, "Hamas ile Riyad yönetimi arasındaki ilişki tarihindeki en kötü dönemi yaşıyor, tam bir ayrılık aşamasına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Filistin meselesini destekleyen uzun bir tarihinin olduğuna, Hamas başta olmak üzere çeşitli hareketlerle ilişkisi olduğuna işaret eden Muheysin, Hamas'ın Suudi Arabistan'da her zaman varlık gösterdiğini çeşitli dönemlerde iniş çıkışlı ilişkilere sahip olduklarını belirtti.